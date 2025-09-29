Про це сказав заступник міністра оборони України, генерал-лейтенант Іван Гаврилюк в інтервʼю BBC.

За його словами, нині очікуються додаткові поставки літаків F-16, французьких Mirage та шведських Gripen. Однак Гаврилюк відмовився надавати подробиці щодо кількості винищувачів та термінів їхнього отримання Україною.

Заступник міністра оборони водночас підтвердив: Київ уже отримав перші поставки допомоги за механізмом PURL – коли європейські держави купують зброю для України в США.

"Раніше, за пакетами президентської допомоги (PDA), ми отримували допомогу від США ритмічно й у більших обсягах. Сьогоднішня система, коли європейські країни закуповують для нас зброю в американців, вимагає певного часу. Чим більше ланок у ланцюгу, тим більше часу втрачається", – додав він.