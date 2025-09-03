Україна отримає додаткову систему ППО від нордичних країн і Балтії
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що домовився про додаткову систему протиповітряної оборони від нордичних країн і Балтії
Про це він сказав під час пресконференції з прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен.
"Також говорили про посилення протиповітряної оборони України, адже це безпосередньо рятує життя. І разом з партнерами з нордичних країн та з Балтії ми маємо забезпечити додаткову систему і захист напередодні зими", - зазначив Зеленський.
Він акцентував, що Україні необхідно мати достатньо спроможностей для того, щоб захиститися від російських атак.
"Путін сподівається, що зима вбиватиме наших людей там, куди не дотягуються його війська. Ми не можемо цього допустити, тут ППО має дуже важливе значення", - підкреслив президент.
- Наприкінці серпня президент Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц зобов’язались надати Україні додаткові системи протиповітряної оборони.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.12 Купівля 41.12Продаж 41.6
- EUR Купівля 47.89Продаж 48.55
- Актуальне
- Важливе