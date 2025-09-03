Україна отримає додаткову систему ППО від нордичних країн і Балтії

Про це він сказав під час пресконференції з прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен.

"Також говорили про посилення протиповітряної оборони України, адже це безпосередньо рятує життя. І разом з партнерами з нордичних країн та з Балтії ми маємо забезпечити додаткову систему і захист напередодні зими", - зазначив Зеленський.

Він акцентував, що Україні необхідно мати достатньо спроможностей для того, щоб захиститися від російських атак.

"Путін сподівається, що зима вбиватиме наших людей там, куди не дотягуються його війська. Ми не можемо цього допустити, тут ППО має дуже важливе значення", - підкреслив президент.