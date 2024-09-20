Україна отримала від Данії 40,7 млн євро на виробництво САУ "Богдана"

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Там зазначили, що 40,7 млн євро з пакета допомоги від Данії в українське виробництво вже на рахунках Міноборони.

"Це важливий крок для зміцнення нашої обороноздатності, адже Данія виділила загалом 50 мільйонів євро на виробництво 18 новітніх артилерійських і, головне, українських САУ "Богдана"", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що САУ "Богдана" - це українська самохідна артилерійська установка. Калібр гармати становить 155 мм, що відповідає стандартам НАТО. Вона вміщає до 5 членів екіпажу, має максимальну швидкість 80 км/год і максимальну дальність стрільби до 60 км.

Виробництво стартувало ще у 2015 році на Краматорському заводі важкого верстатобудування. У 2022 році гаубиця отримала бойове хрещення в битві за острів Зміїний, а у 2023 році її офіційно прийняли на озброєння Збройних Сил.