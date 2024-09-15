Виробили за два місяці: Україна отримала 18 артустановок "Богдана", які профінансувала Данія

Про це він заявив під час виступу на Ялтинській європейській стратегії (YES) 14 вересня, повідомляє "Бабель".

Зазначається, що під час візиту Поульсена в Україну в березні 2024 року основним запитом було збільшення виробництва зброї - ракет, дронів і артилерії.

"Це була перша угода, яку ми уклали. У липні ми подали замовлення українським виробникам на виробництво 18 артилерійських систем "Богдана", а цими вихідними їх вже передали українським Збройним Силам", - повідомив міністр.

За його словами, виробляти зброю в Україні набагато дешевше, ніж купувати її на Заході, а також дешевше підтримувати її працездатність.Данський міністр також закликав більше європейських країн фінансувати виробництво зброї в Україні.

Колишній міністр стратегічної промисловості Олександр Камишін зазначив, що кожне українське виробниче підприємство може виробляти більше зброї. Єдине, що потрібно, - це достатнє фінансування.

Довідка. САУ "Богдана" - це українська самохідна артилерійська установка. Калібр гармати становить 155 мм, що відповідає стандартам НАТО. Вона вміщає до 5 членів екіпажу, має максимальну швидкість 80 км/год і максимальну дальність стрільби до 60 км. Виробництво стартувало ще у 2015 році на Краматорському заводі важкого верстатобудування. У 2022 році гаубиця отримала бойове хрещення в битві за острів Зміїний, а у 2023 році її офіційно прийняли на озброєння Збройних Сил.