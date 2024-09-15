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Виробили за два місяці: Україна отримала 18 артустановок "Богдана", які профінансувала Данія

Світлана Кравченко
15 вересня, 2024 неділя
07:32
Війна з Росією артилеристи 100-ї ОМБр показали, як нищать ворога із САУ "Богдана"

Міністр оборони Данії Трольс Лунд Поульсен оголосив, що до Збройних Сил України вже передали 18 артилерійських установок "Богдана", розроблених за два місяці. Їхнє виробництво у липні профінансувала Данія

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Про це він заявив під час виступу на Ялтинській європейській стратегії (YES) 14 вересня, повідомляє "Бабель".

Зазначається, що під час візиту Поульсена в Україну в березні 2024 року основним запитом було збільшення виробництва зброї - ракет, дронів і артилерії.

"Це була перша угода, яку ми уклали. У липні ми подали замовлення українським виробникам на виробництво 18 артилерійських систем "Богдана", а цими вихідними їх вже передали українським Збройним Силам", - повідомив міністр.

За його словами, виробляти зброю в Україні набагато дешевше, ніж купувати її на Заході, а також дешевше підтримувати її працездатність.Данський міністр також закликав більше європейських країн фінансувати виробництво зброї в Україні.

Колишній міністр стратегічної промисловості Олександр Камишін зазначив, що кожне українське виробниче підприємство може виробляти більше зброї. Єдине, що потрібно, - це достатнє фінансування.

Довідка. САУ "Богдана" - це українська самохідна артилерійська установка. Калібр гармати становить 155 мм, що відповідає стандартам НАТО. Вона вміщає до 5 членів екіпажу, має максимальну швидкість 80 км/год і максимальну дальність стрільби до 60 км. Виробництво стартувало ще у 2015 році на Краматорському заводі важкого верстатобудування. У 2022 році гаубиця отримала бойове хрещення в битві за острів Зміїний, а у 2023 році її офіційно прийняли на озброєння Збройних Сил.

  •  Нагадаємо, 11 липня міноборони Данії заявило, що перша партія з 18 українських самохідних артилерійських установок "Богдана", профінансова країною, надійде на потреби України найближчими місяцями.
Теги:
Світ
Україна
зброя
Данія
ЗСУ
зброя для України
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