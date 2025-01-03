Україна отримала від росіян запити про понад 50 тис. зниклих військових у межах проєкту "Хочу знайти"
Росіяни подали в проєкт "Хочу знайти" заявки про понад 50 тис. безвісти зниклих військових армії РФ
Про це розповів керівник Секретаріату Координаційного штабу Богдан Охріменко в інтерв'ю АрміяInform.
За його словами, спершу на телефонну лінію "Хочу жити" почали звертатися родичі безвісти зниклих російських солдатів.
"І ми виділили для цього спочатку телефонну лінію, а потім зрозуміли, що це окремий проєкт, і він досить масштабний. Сьогодні ми можемо констатувати, що кількість безвісти зниклих, стосовно яких ми отримали запити, — понад 50 000 росіян. І це тільки ті, які не бояться звертатися до нас", - розповів Охріменко.
Керівник Секретаріату Коордштабу зауважив, що за українськими підрахунками, у РФ загалом налічується понад 100 тис. безвісти зниклих.
"Дуже багато безвісти зниклих росіян розкидані по нашим полям, їхні рештки розносять собаки. Їхня ідентифікація для РФ є нецікавою", - додав він.
Також Охріменко підкреслив, що в держдумі Росії нещодавно оголосили цифру у 48 тис. безвісти зниклих російських військових. Водночас той, хто проводив слухання, "сказав, щоб нікому більше не надавали таку інформацію".
"Завдяки проєкту "Хочу знайти" тепер можна в цифрах показати світовій спільноті, як саме організована робота в РФ із громадянами своєї країни, що вони не зацікавлені в тому, аби визнавати їх загиблими, щоб виплачувати відповідну грошову підтримку для свого населення. Їм вигідно вважати військових безвісти зниклими. Командири продовжують за них отримувати грошове забезпечення. Родині нічого не надходить", - резюмував керівник Секретаріату.
- На початку 2024 року в Україні запустили центр пошуку військових РФ "Хочу найти", який працюватиме з громадянами країни-агресорки, котрі втратили зв'язок із рідними.
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