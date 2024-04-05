Україна планує запустити "смарт-мобілізацію": у Міноборони розкрили деталі

Про це заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко розповіла в інтерв'ю АрміяInform.

"Смарт-мобілізація" — це можливість у два кліки подати заявку на мобілізацію: "Я хочу стати оператором дронів", "Я хочу стати артилеристом" тощо", - сказала вона.

За словами чиновниці, ЗСУ наразі — це найбільший працедавець у країні, який може боротися за найкращих людей із тилу.

"Цивільна аналогія: коли після випуску з вишу за кращих студентів борються працедавці", – пояснила заступниця міністра.

"І тоді ми станемо ще швидшими й ще технологічнішими", - наголосила Черногоренко.

На її думку, людина повинна розуміти весь свій маршрут у війську й мати право обирати, в якого командира вона хоче служити.

"Захищати батьківщину — це конституційний обов’язок кожного громадянина і громадянки. Тут важливий рекрутинговий підхід. Бо коли людина буде розуміти весь свій маршрут у війську і зможе його контролювати шляхом власного вибору, то питання щодо електронних повісток, самого факту їхнього існування відпаде само по собі. Я вважаю, що людина має мати можливість мобілізуватися або підписати контракт саме до такого командира, якому він чи вона довіряє. Це — цільовий рекрутинг", - резюмувала заступниця голови МО.