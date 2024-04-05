Україна планує запустити "смарт-мобілізацію": у Міноборони розкрили деталі
Україна планує "смарт-мобілізацію" як одну зі складових якісного рекрутингу до ЗСУ. Подати заявку на мобілізацію можна буде у два кліки
Про це заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко розповіла в інтерв'ю АрміяInform.
"Смарт-мобілізація" — це можливість у два кліки подати заявку на мобілізацію: "Я хочу стати оператором дронів", "Я хочу стати артилеристом" тощо", - сказала вона.
За словами чиновниці, ЗСУ наразі — це найбільший працедавець у країні, який може боротися за найкращих людей із тилу.
"Цивільна аналогія: коли після випуску з вишу за кращих студентів борються працедавці", – пояснила заступниця міністра.
"І тоді ми станемо ще швидшими й ще технологічнішими", - наголосила Черногоренко.
На її думку, людина повинна розуміти весь свій маршрут у війську й мати право обирати, в якого командира вона хоче служити.
"Захищати батьківщину — це конституційний обов’язок кожного громадянина і громадянки. Тут важливий рекрутинговий підхід. Бо коли людина буде розуміти весь свій маршрут у війську і зможе його контролювати шляхом власного вибору, то питання щодо електронних повісток, самого факту їхнього існування відпаде само по собі. Я вважаю, що людина має мати можливість мобілізуватися або підписати контракт саме до такого командира, якому він чи вона довіряє. Це — цільовий рекрутинг", - резюмувала заступниця голови МО.
- У жовтні минулого року віцепрем'єр Михайло Федоров анонсував запуск "смарт-мобілізації". Це потрібно для того, аби налагодити комунікацію між державою та громадянами та забезпечити рівні умови мобілізації.
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