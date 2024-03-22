Україна повернула додому 9 дітей з тимчасово окупованих територій

Про це у телеграмі повідомив Андрій Єрмак.

За словами голови ОП, 9 українських дітей вдалось повернути на підконтрольну територію в рамках затвердженого плану дій президента Bring Kids Back UA.

"Наша команда разом з представниками Офісу омбудсмана виконала чергову задачу. Ми сьогодні зустріли 5 дітей, яких викрала Росія: 4 з них – із дитячих будинків (від 3 до 10 років) та одна 12-річна дівчинка. Ще 4 дитини раніше повернулися з ТОТ і вже відвідали Центр захисту прав дитини, де розповіли правоохоронцям про злочини росіян, свідками яких вони стали", - пише Єрмак.

Українських дітей змушували ходити в російські школи, їм розповідали, що немає самостійної держави Україна.

"Вдячний всій команді, а також державі Катар за посередництво. Міжнародна коаліція за повернення українських дітей працює. Задача президента - повернути всіх. Працюємо далі", - наголосив Єрмак.