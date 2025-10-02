Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією Україна повернула з полону 185 військових і 20 цивільних
Оновлено

Україна повернула з полону 185 військових і 20 цивільних

Влад Дідусь
2 жовтня, 2025 четвер
16:08
Війна з Росією обмін полоненими, ЗСУ

У четвер, 2 жовтня, відбувся обмін полоненими, з російського полону вдалось повернути 185 українських воїнів і 20 цивільних

Зміст

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Це 69-й обмін між РФ і Україною. Серед звільнених з полону - двоє офіцерів і 183 рядових й сержантів. Додому повертаються воїни ЗСУ, зокрема представники Військово-Морських Сил, Сухопутних військ, ТрО, ДШВ, а також нацгвардійці і прикордонники. Також вдалось врятувати 20 цивільних.

"Наші воїни були в Маріуполі й на Азовсталі, ЧАЕС. Більшість були в полоні ще з 2022 року й зараз нарешті – вдома. Дякуємо всім, хто робить обміни можливими. Від початку повномасштабного вторгнення нам вдалося повернути додому вже більш ніж 7 тисяч наших людей. Маємо повернути всіх. Щодня над цим працюємо", - написав Зеленський.

У Координаційному штабі з питань полонених уточнили, що наймолодшому звільненому захиснику виповнилося 26 років. Найстаршому - 59 років.

"Звільнені з полону пройдуть повний медичний огляд, отримають допомогу з фізичної та психологічної реабілітації та усі передбачені державою виплати. Висловлюємо щиру подяку усім дотичним структурам і організаціям за скоординовані зусилля, спрямовані на визволення наших громадян", - наголосили у Штабі.

Звільнені воїни захищали Україну на луганському, донецькому, харківському, запорізькому, херсонському, київському, сумському та чернігівському напрямках. Серед визволених також є оборонці Маріуполя.

  • 24 серпня Україна провела з країною-агресоркою 68-й за рахунком обмін полоненими. Особливістю цього обміну стала наявність у ньому 8 цивільних українців.
  • Представник ГУР МО України Андрій Юсов 1 жовтня заявив, що затримки в обмінах полоненими відбуваються з вини країни-агресора.
Теги:
Новини
військові
Володимир Зеленський
ЗСУ
полонені
обмін полоненими
Військові новини
