Україна прагне перейти на прямі контакти з виробниками зброї, - Міноборони
Під час зустрічі з представниками австралійської компанії EOS Defence Systems заступник міністра оборони Дмитро Кліменков заявив, що Україна прагне перейти на прямі контакти з виробниками зброї
Про це повідомляє Міністерство оборони України.
"Україна продовжує активно працювати над модернізацією своїх оборонних можливостей та розширенням міжнародного співробітництва. Перехід на прямі контракти з виробниками озброєння дозволить знизити залежність від посередників та підвищити нашу обороноздатність", - зазначив Кліменков.
Під час зустрічі сторони обговорювали питання співпраці у галузі оборонних технологій та можливості взаємодії між Україною та EOS Defence Systems. Крім того, австралійська сторона висловила бажання локалізувати виробництво в Україні.
У Міністерстві додали, що австралійська компанія EOS Defence Systems спеціалізується на технологіях, що дозволяють інтегрувати системи озброєнь до широкого переліку платформ сухопутного і морського використання. Серед продуктів компанії - рішення для боротьби з безпілотними літальними апаратами та наземними цілями.
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