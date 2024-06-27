Україна прагне перейти на прямі контакти з виробниками зброї, - Міноборони

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

"Україна продовжує активно працювати над модернізацією своїх оборонних можливостей та розширенням міжнародного співробітництва. Перехід на прямі контракти з виробниками озброєння дозволить знизити залежність від посередників та підвищити нашу обороноздатність", - зазначив Кліменков.



Під час зустрічі сторони обговорювали питання співпраці у галузі оборонних технологій та можливості взаємодії між Україною та EOS Defence Systems. Крім того, австралійська сторона висловила бажання локалізувати виробництво в Україні.



У Міністерстві додали, що австралійська компанія EOS Defence Systems спеціалізується на технологіях, що дозволяють інтегрувати системи озброєнь до широкого переліку платформ сухопутного і морського використання. Серед продуктів компанії - рішення для боротьби з безпілотними літальними апаратами та наземними цілями.

Велика Британія та 12 країн-партнерів підготували понад 40 тис. українських піхотинців упродовж двох років.



