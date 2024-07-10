Україна працює над обміном понад 400 українських жінок з російського полону, - Лубінець

Про це повідомив уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець, передає Укрінформ.

"За нашою інформацією, більш ніж 400 українських жінок у статусі військовополонених залишаються в російському полоні. Неодноразово ми порушували це питання, і я особисто спілкувався з Москальковою (уповноважена з прав людини у РФ – ред.), аби організувати окремий обмін повернення саме жінок", – сказав він.

Омбудсмен з прав людини нагадав, що під час зустрічі з Москальковою у жовтні 2022 року вдалося домовитися, і в Україну повернули 108 наших жінок.

"Ми працюємо над тим, щоб організувати другий такий великий обмін, де повернуться українські жінки, українські героїні. Нам допомагають Об’єднані Арабські Емірати. Ми публічно можемо про це сказати", – зауважив Лубінець.