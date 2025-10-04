Підписані сьогодні санкції ускладнять росіянами виробництво "шахедів", - Зеленський

Про це розповів президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні у суботу, 4 жовтня 2025 року.

Особливу увагу приділено військово-промисловому комплексу Росії, що будуть обмежувати доступ виробників безпілотників, зокрема дронів типу Shahed, до комплектуючих та технологій. Це включає заборони на експорт електроніки, чіпів та програмного забезпечення, які Росія намагається отримувати через країни-посередники, такі як Китай чи ОАЕ.

Російська енергетика, що є основним джерелом доходів для війни, також під ударом. Санкції спрямовані проти компаній та осіб, пов’язаних із нафтовим сектором, зокрема тих, хто використовує "тіньовий флот" танкерів для обходу обмежень. Нові заходи передбачають блокування транзакцій та активів, а також зниження стелі цін на російську нафту.