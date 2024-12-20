Україна та Росія обмінялись посилками та листами для військовополонених
У п'ятницю, 20 грудня, Україна та Росія за сприяння Міжнародного комітету Червоного Хреста організували обмін посилками та листами для військовополонених
Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.
"Напередодні Різдва Христового маємо гарні новини для родин військовополонених та незаконно увʼязнених цивільних", - зазначив він.
Так, за сприяння Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ), відбулася зустріч між українською делегацією та російською Уповноваженою з прав людини Тетяною Москальковою на території Республіки Білорусь.
У ході зустрічі сторони обмінялись списками військовополонених, обговорили питання їхньої верифікації, а також списками незаконно увʼязнених цивільних.
Українська сторона передала 1500 пакунків з теплим одягом та іншими необхідними речами для військовополонених.
"А також обговорили шляхи подальшої взаємодії задля повернення військовополонених, цивільних та вирішення гуманітарних питань", додав Лубінець.
- У п'ятницю, 20 грудня, за результатами проведених репатріаційних заходів на підконтрольну Україні територію повернули тіла 502 полеглих захисників.
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