"Україна також буде захищати свого союзника", - Шмигаль розповів деталі безпекової угоди з Великою Британією

Про це Денис Шмигаль повідомив в етері телемарафону.

За словами Шмигаля, угода передбачає не лише підтримку України, але й захист Україною британців.

"Дуже важливо, що це справедлива угода і вона двостороння, партнерська. Тобто після завершення цієї війни це угода про наше союзництво з Великою Британією, про підтримку. І не лише Велика Британія має протягом 24 годин зреагувати, якщо відбудеться агресія проти України, Україна також буде захищати свого союзника і партнера протягом 24 годин, реагувати в той або інший спосіб для підтримки Великої Британії у разі, якщо Росія захоче атакувати нашого друга, партнера і союзника", - йдеться у заяві прем'єр-міністра України.

Шмигаль також певен, що інші країни підпишуть з Україною аналогічні угоди.

"Важливо, що ця угода стала першою, а значить еталонною. Еталон, який встановлює планку, рівень гарантій безпеки, безпекового співробітництва з нашими партнерами, в частині й підтримки України, і надання гарантій безпеки після завершення цієї війни до моменту вступу України в НАТО", - сказав Денис Шмигаль.

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