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"Україна також буде захищати свого союзника", - Шмигаль розповів деталі безпекової угоди з Великою Британією

13 січня, 2024 субота
22:55
Війна з Росією Ріші Сунак та Володимир Зеленський

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль наголосив, що безпекова угода між Україною і Великою Британією є двосторонньою

Про це Денис Шмигаль повідомив в етері телемарафону.

За словами Шмигаля, угода передбачає не лише підтримку України, але й захист Україною британців.

"Дуже важливо, що це справедлива угода і вона двостороння, партнерська. Тобто після завершення цієї війни це угода про наше союзництво з Великою Британією, про підтримку. І не лише Велика Британія має протягом 24 годин зреагувати, якщо відбудеться агресія проти України, Україна також буде захищати свого союзника і партнера протягом 24 годин, реагувати в той або інший спосіб для підтримки Великої Британії у разі, якщо Росія захоче атакувати нашого друга, партнера і союзника", - йдеться у заяві прем'єр-міністра України.

Шмигаль також певен, що інші країни підпишуть з Україною аналогічні угоди.

"Важливо, що ця угода стала першою, а значить еталонною. Еталон, який встановлює планку, рівень гарантій безпеки, безпекового співробітництва з нашими партнерами, в частині й підтримки України, і надання гарантій безпеки після завершення цієї війни до моменту вступу України в НАТО", - сказав Денис Шмигаль.

Візит Ріші Сунака в Україну

12 січня прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак прибув з робочим візитом до Києва. Володимир Зеленський та Сунак підписали "Угоду про співробітництво у сфері безпеки між Україною і Сполученим королівством Великої Британії та Північної Ірландії".

Також Сунак оголосив про найбільший пакет оборонної допомоги Україні від початку війни в розмірі 2,5 млрд фунтів. Він передбачає додаткове обладнання до ППО, протитанкову зброю, ракети дальнього радіуса дії й тисячі снарядів. Також у рамках допомоги будуть проведені навчання для ще тисяч українських військових.

Світ
Україна
ЗСУ
НАТО
Денис Шмигаль
Військові новини
Велика Британiя
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