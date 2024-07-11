"Україна - це Дім": ООН і Мінекономіки співпрацюватимуть у питанні повернення українських біженців

Про це повідомляє Міністерство економіки України.

Платформа "Україна - це Дім" надаватиме вичерпну інформацію з питань про право на подальше перебування в приймаючих країнах та питань, які безпосередньо стосуються тих, хто повертається в Україну, включно з посиланнями на програми підтримки на придбання житла, працевлаштування й інших види допомоги.

Крім того, платформа підтримує переселенців в Україні, надаючи довідкову інформацію про пільги та доступні послуги. Міністерство економіки підтримуватиме цей проєкт інформаційно.

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"Створення умов для повернення українців додому - одне з пріоритетних завдань, над яким нині працює держава. Мета Уряду - створити умови для працевлаштування і створення власних бізнесів українцями, можливості придбати власне житло на доступних умовах, впровадження інструментів для навчання та перекваліфікації", - зазначила перша віцепрем’єр-міністерка України - міністерка економіки Юлія Свириденко.