Україна цьогоріч планує виготовити близько 2 млн одиниць безпілотників, - Мінстратегпром
Українські виробники дронів спроможні до кінця 2024 року виробити 2 мільйони безпілотників. Наразі відповідні потужності збільшуються
Про це в ефірі телемарафону заявила заступниця міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Ганна Гвоздяр.
"Усіх вразила фраза президента про можливість виготовлення в Україні мільйона дронів і багато людей в неї чомусь не повірили. Можу запевнити, що Україна в плані виробництва йде вже далеко за мільйон. І я впевнена, що у цьому році ми сягнемо позначки навіть у 2 мільйони", - сказала вона.
Гвоздяр зауважила, що станом на сьогодні на власних потужностях українські виробники здатні виготовити близько 150 тисяч одиниць БПЛА, а за умови додаткового фінансування виробництво можна наростити кратно.
За словами посадовиці, загалом у цьому секторі залучено близько 200 вітчизняних компаній, з яких майже 60 вже долучені до державного замовлення.
Крім того, Гвоздяр наголосила, що на цей рік ув України достатньо амбітні плани щодо розвитку ринку комплектуючих до безпілотників.
"Поки що в країні є комплектуючі, які не виробляються або виробляються в недостатній кількості з імпортної сировини. Тому ми хочемо локалізувати виробництво певних компонентів, для чого входимо в альянси з міжнародними партнерами. Український ринок комплектуючих великий і у нього достатньо перспектив, оскільки росте ринок дронів та БПЛА", - додала заступниця міністра.
- За словами віцепрем'єр-міністра з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, у 2024 році Україна виготовить тисячі безпілотників дальньої дії. Вони зможуть завдати ударів по глибокому тилу РФ.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.18 Купівля 38.18Продаж 38.7
- EUR Купівля 41.34Продаж 42.12
- Актуальне
- Важливе