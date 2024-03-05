Україна цьогоріч планує виготовити близько 2 млн одиниць безпілотників, - Мінстратегпром

Про це в ефірі телемарафону заявила заступниця міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Ганна Гвоздяр.

"Усіх вразила фраза президента про можливість виготовлення в Україні мільйона дронів і багато людей в неї чомусь не повірили. Можу запевнити, що Україна в плані виробництва йде вже далеко за мільйон. І я впевнена, що у цьому році ми сягнемо позначки навіть у 2 мільйони", - сказала вона.

Гвоздяр зауважила, що станом на сьогодні на власних потужностях українські виробники здатні виготовити близько 150 тисяч одиниць БПЛА, а за умови додаткового фінансування виробництво можна наростити кратно.

За словами посадовиці, загалом у цьому секторі залучено близько 200 вітчизняних компаній, з яких майже 60 вже долучені до державного замовлення.



Крім того, Гвоздяр наголосила, що на цей рік ув України достатньо амбітні плани щодо розвитку ринку комплектуючих до безпілотників.

"Поки що в країні є комплектуючі, які не виробляються або виробляються в недостатній кількості з імпортної сировини. Тому ми хочемо локалізувати виробництво певних компонентів, для чого входимо в альянси з міжнародними партнерами. Український ринок комплектуючих великий і у нього достатньо перспектив, оскільки росте ринок дронів та БПЛА", - додала заступниця міністра.