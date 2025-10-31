Україна вдарила ракетами "Нептун" по Орловській ТЕЦ і електричній підстанції в РФ
Військово-Морські сили завдали ударів по Орловській ТЕЦ та електричній підстанції Новобрянська
Про це повідомили Військово-Морські сили ЗСУ.
"Підрозділи ВМС ЗС України нанесли влучний ракетний удар крилатими ракетами "Нептун" по Орловській ТЕЦ та електричній підстанції Новобрянська", – заявили військові.
ВМС наголошують, що ці обʼєкти забезпечували живленням військові підприємства російського регіону.
"Тому виведення їх з ладу — серйозний удар по логістиці окупантів", – резюмували в матеріалі.
- Унаслідок нічної атаки 6 жовтня у Білгородської області РФ у 24 населених пунктах зникло світло. У Брянській області РФ є влучання в ТЕЦ, здійнялася пожежа.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.67 Купівля 41.67Продаж 42.14
- EUR Купівля 48.23Продаж 48.88
- Актуальне
- Важливе