У російському Білгороді після прильотів по енергетиці майже 40 тис. жителів залишилися без світла
Увечері неділі, 5 жовтня, у російському місті Білгород пролунали вибухи, після чого місто частково опинилося без світла. Губернатор Білгородської області В’ячеслав Гладков заявив про пошкодження енергетики
Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.
"У нас є значні пошкодження електропостачання в 7 муніципальних утвореннях, майже 40 тисяч жителів на сьогоднішню хвилину - без електроенергії", - зазначив Гладков.
Він повідомив, що аварійні бригади виконують необхідні роботи, щоб заживити житлові будинки, соціальні об'єкти та комерційні підприємства. Втім, додав, що "обсяг робіт буде великий".
Тим часом у російських телеграм-каналах почали писати, що після обстрілу в Білгороді горить підстанція "Луч".
Також з’явилася інформація, що світло зникло і в прилеглих районах. Перебої з електрикою, зокрема, спостерігаються в Грайвороні, а також у селищах Пролетарський і Рокитне.
Окрім цього, у частині населених пунктів області зникла вода.
- 3 жовтня ЗМІ повідомляли, що безпілотники СБУ уразили один з найбільших НПЗ Росії - "Орськнафтооргсинтез" за 1400 км від України.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.01 Купівля 41.01Продаж 41.49
- EUR Купівля 48.08Продаж 48.78
- Актуальне
- Важливе