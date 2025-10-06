У російському Білгороді після прильотів по енергетиці майже 40 тис. жителів залишилися без світла

Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

"У нас є значні пошкодження електропостачання в 7 муніципальних утвореннях, майже 40 тисяч жителів на сьогоднішню хвилину - без електроенергії", - зазначив Гладков.

Він повідомив, що аварійні бригади виконують необхідні роботи, щоб заживити житлові будинки, соціальні об'єкти та комерційні підприємства. Втім, додав, що "обсяг робіт буде великий".

Тим часом у російських телеграм-каналах почали писати, що після обстрілу в Білгороді горить підстанція "Луч".

Також з’явилася інформація, що світло зникло і в прилеглих районах. Перебої з електрикою, зокрема, спостерігаються в Грайвороні, а також у селищах Пролетарський і Рокитне.

Окрім цього, у частині населених пунктів області зникла вода.