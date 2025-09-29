Україна вдарила ракетами по підприємству у Брянській області, що виготовляє базові елементи для військової техніки РФ

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

У рамках зниження спроможностей окупаційної армії Росії 29 вересня підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних Сил України у взаємодії з іншими частинами Сил оборони під час ракетного удару здійснили пуск чотирьох виробів по ВАТ "Карачевський завод "Електродеталь" у місті Карачев Брянської області РФ. У Генштабі зазначили, що дальність польоту – понад 240 кілометрів.

"Карачевський завод "Електродеталь" виробляє різноманітні електричні з'єднувачі для військових та загальнопромислових застосувань, включно з низькочастотними, високочастотними та комбінованими з'єднувачами. Продукція використовується в авіакосмічній, електронній, приладобудівній та інших галузях. Це, зокрема, з'єднувачі для друкованих плат, військової техніки, літаків, антен, базових станцій та інших систем, а також компоненти для різних вимірювальних приладів", - уточнили в Генштабі.

Зафіксовано вибухи та пожежу на території об’єкта. Результати ураження уточнюються.

фото: телеграм-канал Андрія Коваленка

За інформацією керівника ЦПД РНБО Андрія Коваленка, завод "Електродеталь" спеціалізується на виробництві базових елементів для військової техніки.

"Його продукція використовується у системах управління ракетами, авіаційній та космічній техніці, танках, БТРах та іншій бронетехніці, комплексах зв’язку та приладів управління. Фактично "Електродеталь" - це частина російського військово-промислового комплексу, без якої зривається складання й ремонт сучасної зброї РФ", - додав Коваленко.