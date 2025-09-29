Україна вдарила ракетами по підприємству у Брянській області, що виготовляє базові елементи для військової техніки РФ
Сили оборони України поцілили ракетами в "Карачевський завод "Електродеталь" у Брянській області РФ, який забезпечує складання й ремонт сучасної зброї для російської армії
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
У рамках зниження спроможностей окупаційної армії Росії 29 вересня підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних Сил України у взаємодії з іншими частинами Сил оборони під час ракетного удару здійснили пуск чотирьох виробів по ВАТ "Карачевський завод "Електродеталь" у місті Карачев Брянської області РФ. У Генштабі зазначили, що дальність польоту – понад 240 кілометрів.
"Карачевський завод "Електродеталь" виробляє різноманітні електричні з'єднувачі для військових та загальнопромислових застосувань, включно з низькочастотними, високочастотними та комбінованими з'єднувачами. Продукція використовується в авіакосмічній, електронній, приладобудівній та інших галузях. Це, зокрема, з'єднувачі для друкованих плат, військової техніки, літаків, антен, базових станцій та інших систем, а також компоненти для різних вимірювальних приладів", - уточнили в Генштабі.
Зафіксовано вибухи та пожежу на території об’єкта. Результати ураження уточнюються.
фото: телеграм-канал Андрія Коваленка
За інформацією керівника ЦПД РНБО Андрія Коваленка, завод "Електродеталь" спеціалізується на виробництві базових елементів для військової техніки.
"Його продукція використовується у системах управління ракетами, авіаційній та космічній техніці, танках, БТРах та іншій бронетехніці, комплексах зв’язку та приладів управління. Фактично "Електродеталь" - це частина російського військово-промислового комплексу, без якої зривається складання й ремонт сучасної зброї РФ", - додав Коваленко.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.16 Купівля 41.16Продаж 41.64
- EUR Купівля 48.17Продаж 48.86
- Актуальне
- Важливе