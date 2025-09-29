Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією Україна вдарила ракетами по підприємству у Брянській області, що виготовляє базові елементи для військової техніки РФ

Україна вдарила ракетами по підприємству у Брянській області, що виготовляє базові елементи для військової техніки РФ

Дар'я Тарасова
29 вересня, 2025 понедiлок
12:21
Війна з Росією

Сили оборони України поцілили ракетами в "Карачевський завод "Електродеталь" у Брянській області РФ, який забезпечує складання й ремонт сучасної зброї для російської армії

Зміст

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

У рамках зниження спроможностей окупаційної армії Росії 29 вересня підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних Сил України у взаємодії з іншими частинами Сил оборони під час ракетного удару здійснили пуск чотирьох виробів по ВАТ "Карачевський завод "Електродеталь" у місті Карачев Брянської області РФ. У Генштабі зазначили, що дальність польоту – понад 240 кілометрів.

"Карачевський завод "Електродеталь" виробляє різноманітні електричні з'єднувачі для військових та загальнопромислових застосувань, включно з низькочастотними, високочастотними та комбінованими з'єднувачами. Продукція використовується в авіакосмічній, електронній, приладобудівній та інших галузях. Це, зокрема, з'єднувачі для друкованих плат, військової техніки, літаків, антен, базових станцій та інших систем, а також компоненти для різних вимірювальних приладів", - уточнили в Генштабі.

Зафіксовано вибухи та пожежу на території об’єкта. Результати ураження уточнюються.

фото: телеграм-канал Андрія Коваленка

За інформацією керівника ЦПД РНБО Андрія Коваленка, завод "Електродеталь" спеціалізується на виробництві базових елементів для військової техніки.

"Його продукція використовується у системах управління ракетами, авіаційній та космічній техніці, танках, БТРах та іншій бронетехніці, комплексах зв’язку та приладів управління. Фактично "Електродеталь" - це частина російського військово-промислового комплексу, без якої зривається складання й ремонт сучасної зброї РФ", - додав Коваленко.

 

Теги:
Новини
Україна
Росія
російська армія
ЗСУ
ВПК
Військові новини
ракетний удар
Читайте також:
Автор Віталій Бесараб
28 вересня, 2025 неділя
Депутат Київради Бондаренко відреагував на ініціативу "Слуги народу" відсторонити Кличка з посади мера Києва
Автор Тетяна Яворська
25 вересня, 2025 четвер
Скільки відпустки можуть отримати військовослужбовці за новим законом: пояснюємо
Додон та Путін
Автор Анатолій Буряк
28 вересня, 2025 неділя
Вибори у Молдові: лідер прокремлівського блоку Додон закликав прибічників комуністів та соціалістів вийти завтра до парламенту аби "захистити перемогу"
Київ
+11.5°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.16
    Купівля 41.16
    Продаж 41.64
  • EUR
    Купівля 48.17
    Продаж 48.86
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, понедiлок
29 вересня
14:02
OPINION
Уроки Молдови: демократії змушені себе захищати силою та законом
13:35
погода, опади, дощь
Вітер із сильними поривами: синоптикиня Наталка Діденко розповіла, якою буде погода 30 вересня
13:31
Огляд
острів Тузла
Репетиція нападу на Україну: як росіяни 22 роки тому намагалися захопити острів Тузла
13:07
Оновлено
стрілянина в мормонській церкві у Мічигані
Чоловік влаштував стрілянину в мормонській церкві у Мічигані та підпалив її: 4 людини загинули, ще 8 поранені
12:37
Володимир Зеленський
"Російська підривна діяльність і дезінформація не спрацювали": Зеленський привітав Маю Санду з перемогою на виборах
12:34
Анонс
Хор Верьовки на сцені
Класика та сучасні прем’єри: у Києві з ювілейним концертом виступить хор імені Григорія Верьовки
12:13
Ексклюзив
Петро Андрющенко
Поводження росіян з окупованими територіями можна розподілити на три великі блоки, - Андрющенко
12:02
OPINION
Томагавки для України. США розпочали гібридну війну чужими руками
11:55
Розпочалося виробництво історичного фільму "Слово о полку Ігоря" — першої екранізації давньоукраїнського епосу
11:29
Ексклюзив
Ірина Фріз
Ми бачимо неодносторонню динаміку, не лише виїжджають, - нардепка Фріз про дозвіл виїзду за кордон для чоловіків 18-22 років
11:28
Огляд
світ, міжнародний огляд
У Британії можуть дозволити постійне проживання лише суспільно цінним мігрантам, а лідери ЄС наполягають на трансформації його у військову силу. Акценти світових ЗМІ 29 вересня
11:26
PR
освіта
Навчання в Словаччині з Postupai - шанс для українських абітурієнтів
11:16
Енергетика, споживання електроенергії
Споживання електроенергії зросло через хмарну погоду: ситуація в енергосистемі 29 вересня
10:53
Українські воїни FPV-дроном знищили російський Мі-28
10:14
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 29 вересня: скільки просять за долар та євро в обмінниках
10:00
OPINION
Молдова – гарна школа для всіх країн Європи
09:53
Оновлено
Молдова, вибори
На парламентських виборах у Молдові проєвропейська партія PAS (50%) перемогла проросійський блок комуністів та соціалістів (24%)
09:50
Ексклюзив
Найбільше атак з повітря, БПЛА залітають на 10-20 км, - у 28-ій ОМБр розповіли про ситуацію на Торецькому напрямку
09:43
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
Після короткої підготовки у таборах - на фронт: Андрющенко розповів, як РФ перекидає на Донеччину нових мобілізованих
09:30
Ексклюзив
Пьотр Кашувара
Люди не свідомі того, наскільки важлива пропаганда, - польський журналіст Кашувара
09:23
Ексклюзив
Атако дронів на Кремль
Люди чекають ударів по Червоній площі, але для нас головне не піти шляхом Ізраїлю, - інвестбанкір Фурса
08:50
Оновлено
Микола Шапаренко (праворуч), "Карпати" - "Динамо"
"Шахтар" розтрощив "Рух", "Колос" програв "Металісту 1925", двобій "ЛНЗ Черкаси" з "Кривбасом" завершився нічиєю: результати та розклад матчів 7-го туру УПЛ
08:20
Оновлено
Від початку доби на фронті відбулось 136 боїв: найважче на Покровському напрямку
08:01
OPINION
Угорщину слід вигнати з ЄС та НАТО
08:00
Ексклюзив
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
"Росіяни знову хочуть відвернути увагу від України": польський журналіст Кашувара про провокації РФ у Європі
07:52
ЗСУ, зброя
За добу війни РФ втратила 7 танків, засіб ППО та 1080 військових
07:37
Дональд Трамп
Трамп дозволив Україні бити по Росії далекобійною зброєю, - Келлог
07:33
Огляд
Військова Європа
Російські винищувачі та "невідомі" дрони в ЄС: чи готова Європа до протистояння у гібридній війні
06:17
Трамп заявив, що отримав дуже хорошу реакцію на свою пропозицію щодо перемир'я в Газі
05:23
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
РФ запустила БПЛА по території України: куди рухались дрони
01:05
Під час атаки 28 вересня РФ знищила цех та склад коньячного та винного бренду Аznauri на Одещині
00:50
Беньямін Нетаньягу та Дональд Трамп
Нетаньягу хоче обговорити із Трампом новий план США щодо припинення війни у Газі
00:50
евакуація воїна
Медики "Люті" провели першу в Україні надшвидку евакуацію пораненого воїна
2025, неділя
28 вересня
23:51
свобода слова преса
Низка міжнародних ЗМІ взяла участь у престурі від міноборони РФ на окуповані території. МЗС України відреагувало
22:01
Свічка пам'яті
Зупинилося серце: у Києві під час атаки РФ 28 вересня в укритті померла жінка
21:45
Ексклюзив
окупанти, оркі, російські солдати
"Виявилося, що чорт страшний, навіть страшніший, ніж його малюють": польський журналіст Кашувара про росіян
21:39
гроші, бюджет
Працівники найбільшого в Україні дитбудинку "Сонечко" отримували зарплати й премії попри відсутність вихованців. Йдеться про сотні мільйонів гривень, - "Наші гроші"
21:06
Ексклюзив
Президентка Молдови Мая Санду
Можна було б говорити про близькість Росії до реваншу в Молдові, якби Санду не вивчила уроки, - експерт-міжнародник Герасимчук
21:01
Молдова референдум
Поліція Молдови: ми готуємося до провокацій вночі та вдень 29 вересня
20:53
Ексклюзив
Валерій Чалий
"Путін не може себе стримати, він зайде отим російським чоботом", - Чалий щодо провокацій РФ у країнах Європи
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV