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Україна зіткнулася з критичною нестачею військової техніки, зокрема ракет, - посол України в США Маркарова

9 лютого, 2024 п'ятниця
10:17
Війна з Росією Оксана Маркарова

Посол України в США Оксана Маркарова заявила, що українським бійцям критично не вистачає військової техніки, зокрема ракет, для захисту держави

Про це пише Bloomberg.

Водночас Маркарова висловила оптимізм щодо того, що законодавці США вийдуть із глухого кута й нададуть допомогу Україні.

"У нас ще вистачає охочих воювати - немає вибору, власне, ми захищаємо свої домівки. Але в нас закінчується техніка, особливо ракети та перехоплювачі", - сказала пані посол.

Відповідаючи на запитання, що робитиме Україна, якщо експрезидент Дональд Трамп повернеться на посаду, пані посол сказала, що Україна має подякувати йому за надання ракет Javelin під час його правління.

"Це демократія - ми працюватимемо з президентом, якого обере американський народ. Боротьба за свободу, боротьба за незалежність, боротьба за демократію та цінності, які ми поділяємо - це було, і ми будемо дуже старанно працювати, щоб це було двопартійним. Це загальноамериканська проблема", - додала Маркарова.

  • Нещодавно міністр оборони України Рустем Умєров написав своїм колегам із ЄС та попередив про критичну нестачу артилерійських снарядів.
Теги:
зброя
США
допомога Україні
допомога США Україні
зброя для України
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