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Умєров у листі до ЄС попередив союзників про критичну нестачу снарядів, - Bloomberg

31 січня, 2024 середа
23:07
Війна з Росією Рустем Умєров

Міністр оборони України Рустем Умєров написав своїм колегам із ЄС та попередив про критичну нестачу артилерійських снарядів

Про це повідомляє Bloomberg.

"Зазвичай перемагає та сторона, у якої найбільше боєприпасів для бою", - сказав Умеров, згідно з документом.

Зазначається, що у своєму зверненні очільник Міноборони України розповів, що країна не в змозі випускати більше 2 тис. снарядів на день через лінію фронту, яка простягається на 1500 кілометрів. Це менше третини боєприпасів, які використовує Росія.

"Дефіцит зброї в Україні зростає з кожним днем, додав Умеров, закликаючи своїх союзників по ЄС зробити більше, щоб виконати свою обіцянку поставити мільйон артилерійських снарядів. За його словами, Україні потрібно принаймні відповідати вогневій потужності, яку розгорнув її ворог", - йдеться у повідомленні.

Україні ж потрібно 200 тис. снарядів калібру 155 міліметрів на місяць, йдеться в документі. 

Зазначається, що за підрахунками Естонії, Росія має намір отримати майже вдвічі більше, оскільки близько мільйона снарядів надходить із Північної Кореї.

Також у Bloomberg повідомляють, що на зустрічі міністрів оборони в середу ЄС заявив, що матиме потужність виробляти 1 млн снарядів на рік і планує подвоїти цю потужність до 2 млн у 2025 році. США також нарощують виробництво снарядів, щоб допомогти Україні задовольняти її потреби.

  • 31 січня високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що у 2024 році Україна отримає від країн ЄС щонайменше €21 млрд військової допомоги.
  • 31 січня стало відомо, що через затримки у виробництві європейські партнери не встигнуть до першого березня передати Україні 1 млн боєприпасів, як обіцяли раніше.
Теги:
Світ
Україна
Росія
ЄС
зброя
Міністерство оборони
ЗСУ
Військові новини
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зброя для України
Світ про Україну
Рустем Умєров
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