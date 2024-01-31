Європа не встигне до березня надати Україні обіцяний 1 млн боєприпасів, - Bloomberg

Про це пише Bloomberg із посиланням на дипломатів.

У виданні повідомляють, що до березня Європа зможе надати близько 600 тис. боєприпасів "через постійні затримки у виробництві та побоювання щодо виснаження запасів".

"Міністри оборони, які зустрінуться цього тижня в Брюсселі, можуть спробувати підрахувати інші поставки, щоб збільшити загальну суму, але все одно не досягнуть цілі в 1 млн, яка була встановлена минулого року, повідомили дипломати", - зазначає Bloomberg.