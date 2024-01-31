Європа не встигне до березня надати Україні обіцяний 1 млн боєприпасів, - Bloomberg
Через затримки у виробництві європейські партнери не встигнуть до першого березня передати Україні 1 млн боєприпасів, як обіцяли раніше
Про це пише Bloomberg із посиланням на дипломатів.
У виданні повідомляють, що до березня Європа зможе надати близько 600 тис. боєприпасів "через постійні затримки у виробництві та побоювання щодо виснаження запасів".
"Міністри оборони, які зустрінуться цього тижня в Брюсселі, можуть спробувати підрахувати інші поставки, щоб збільшити загальну суму, але все одно не досягнуть цілі в 1 млн, яка була встановлена минулого року, повідомили дипломати", - зазначає Bloomberg.
- 13 квітня Рада ЄС схвалила виділення €1 млрд на боєприпаси для України. 2 травня у ЄС підготували план виробництва 1 млн снарядів для України та власних запасів.
- 23 травня головний дипломат ЄС Жозеп Боррель заявив, що з початку року в межах ініціативи з надання Україні одного мільйона артилерійських боєприпасів держави Європейського Союзу вже передали понад одну п’яту частину, а також ракети.
- 1 червня Європарламент підтримав законопроєкт про збільшення європейського виробництва боєприпасів і ракет, які підуть на підтримку армії України. 7 липня Рада Європейського Союзу та Парламент узгодили проєкт регламенту "Акту на підтримку виробництва боєприпасів" (ASAP), що дозволить збільшити виробництво ракет та БК.
- 13 липня Європарламент затвердив плани для збільшення виробництва боєприпасів і ракет в ЄС, щоб подолати їхній поточний дефіцит через постачання в Україну.
- 5 вересня стало відомо, що Європейське оборонне агентство підписало 8 рамкових контрактів з промисловістю на спільну закупівлю 155-мм боєприпасів для України.
- На початку листопада стало відомо, що у ЄС побоюються, що блок може не встигнути надати Україні мільйон боєприпасів в обіцяні терміни – до березня 2024 року.
- 31 січня міністри оборони країн Європейського Союзу на неформальній зустрічі дійшли згоди, що до кінця цього року виконають обіцянку поставити Україні 1 млн артилерійських снарядів.
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