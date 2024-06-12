Україна знайшла альтернативу Starlink, щоб бити по акваторії Криму, - командувач Сухаревський
В Україні знайшли альтернативу системі супутникового зв’язку Starlink для того, щоб завдавати ударів по акваторії тимчасово окупованого Криму
Про це повідомляє командувач Сил безпілотних систем Вадим Сухаревський під час презентації у Києві нового роду військ ЗСУ, передає "Суспільне".
"Створена ціла робоча група щодо діалогу. Альтернатива є, так. Діалог йде, і, скажімо так, ми очікуємо позитивного результату", - сказав Сухаревський, відповівши на запитання, чи знайдено альтернативу Starlink, від якої залежить робота безпілотників.
Натомість командувач не уточнив, яку саме альтернативу вдалося знайти Україні.
- У перший день російського наступу на Харківщину, 10 травня, супутники Starlink, які використовують Збройні Сили України, вдруге з початку повномасштабної війни вийшли з ладу.
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