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Війна з Росією: хроніка
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Україна знайшла альтернативу Starlink, щоб бити по акваторії Криму, - командувач Сухаревський

12 червня, 2024 середа
06:20
Війна з Росією Командувач Сил безпілотних систем полковник Вадим Сухаревський

В Україні знайшли альтернативу системі супутникового зв’язку Starlink для того, щоб завдавати ударів по акваторії тимчасово окупованого Криму

Зміст

Про це повідомляє командувач Сил безпілотних систем Вадим Сухаревський під час презентації у Києві нового роду військ ЗСУ, передає "Суспільне".

"Створена ціла робоча група щодо діалогу. Альтернатива є, так. Діалог йде, і, скажімо так, ми очікуємо позитивного результату", - сказав Сухаревський, відповівши на запитання, чи знайдено альтернативу Starlink, від якої залежить робота безпілотників.

Натомість командувач не уточнив, яку саме альтернативу вдалося знайти Україні.

  • У перший день російського наступу на Харківщину, 10 травня, супутники Starlink, які використовують Збройні Сили України, вдруге з початку повномасштабної війни вийшли з ладу.
Теги:
Україна
Крим
зброя
ЗСУ
окуповані території
окупанти
безпілотник
Ілон Маск
Starlink
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