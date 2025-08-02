Україна звернулась до Радбезу ООН із закликом ухвалити резолюцію про негайне припинення бойових дій

Про це пише "Укрінформ".

"Ми вкотре закликаємо членів Ради Безпеки підтримати резолюцію, яка забезпечить припинення бойових дій. Світ очікує не лише слів, а й дій, що допоможуть зупинити війну", – заявила вона.

Гайовишин підкреслила, що справжній мир може бути досягнутий лише за допомогою дипломатичних інструментів, підкріплених чіткою політичною волею та силою. Водночас вона зазначила: агресора неможливо зупинити без тиску — добровільно його дії не припиняться.

Українська дипломатка привернула увагу до ситуації на тимчасово окупованих територіях, де відбуваються систематичні злочини проти мирного населення. Зокрема, вона згадала президентський указ від 20 березня, згідно з яким громадянам України, які проживають на окупованих територіях, загрожує примусове виселення, або їх змушують приймати іноземне громадянство до 10 вересня. Одночасно відбувається насильницька мобілізація чоловіків до армії.

Ці кроки, за словами Гайовишин, є частиною геноцидної політики, спрямованої на знищення української національної ідентичності.

У своєму виступі дипломатка перелічила цілісний перелік проявів агресії: масштабне вторгнення, окупацію, кібератаки проти критичної інфраструктури, кампанії дезінформації, шантаж економічного характеру, втручання у внутрішню політику інших держав, погрози застосування ядерної зброї, підтримку терористичних угруповань та провокації на кордонах.

"Це не просто перелік злочинів. Це діагноз — характеристика режиму, що є загрозою не лише для України, а й для всього цивілізованого світу", – сказала Гайовишин.

Вона також згадала слова лідера агресора, сказані в грудні 2024 року: мовляв, коли у країні все стабільно та спокійно — люди нудьгують, їм потрібна "движуха". Ця заява, на думку дипломатки, відкрито свідчить про те, що справжньою причиною війни є не вигадані приводи, а потреба у підтримці культу насильства та мобілізації через агресію.

Гайовишин запевнила, що народ України не здасться, і що злочинні імперські амбіції не мають майбутнього. Українці стоять твердо, а міжнародна підтримка лише зміцнює цей спротив.

Водночас вона підтвердила, що президент Володимир Зеленський готовий до прямої зустрічі з президентом країни-агресора, оскільки тільки він має реальну владу приймати остаточні рішення.

Україна закликала держави ООН не обмежуватись моральними оцінками, а перейти до конкретних дій:

посилити санкційний тиск на військово-промисловий комплекс агресора,

повністю заборонити постачання товарів подвійного призначення,

перекрити фінансові канали від продажу енергоносіїв,

вжити заходів проти нелегального нафтового флоту,

забезпечити звільнення українських полонених і депортованих цивільних,

повернути викрадених дітей.

"Агресію, що має на меті знищення, не зупинити лише заявами — потрібна тверда спільна позиція, що базується на принципах міжнародного права та Статуту ООН", – підсумувала заступниця постпреда України.