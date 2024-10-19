"Україні потрібен потужний флот, процес розпочався": ВМС ЗСУ про вихід у море корвету "Гетьман Іван Мазепа" на ходові випробування

Про це він розповів у етері телеканалу "Еспресо".

"До бойових операцій потрібно підготувати екіпаж, це перший етап. Зараз триває індивідуальна підготовка екіпажів. Починається вона, звісно, з мовної підготовки, тому що це корабель, побудований за стандартами НАТО. На ньому корабельна служба відбувається згідно з протоколами Північноатлантичного альянсу. Відповідно, всьому цьому ми маємо навчитися. Фахівці, військові моряки опановують своє обладнання, експлуатантами якого вони будуть. Це може бути бойова частина, зв’язок, навігація. Насправді бойових частин багато у корабля. Після того, як закінчується індивідуальна підготовка, триває колективна. Штатно така підготовка, наприклад, у Турецькій республіці, де корвет є штатним озброєнням, триває рік, як мінімум. Далі вже відбувається оцінювання щодо сумісності", - повідомив Плетенчук.

Щоб виконувати завдання, і бути допущеними до їхнього виконання у відповідних угрупованнях разом з кораблями НАТО, треба мати відповідний рівень сумісності: зв’язок, маневрування, взаємодія, каже речник ВМС ЗСУ.

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"Всі ці елементи відпрацьовуються під час навчання особового складу. А потім треба скласти відповідні іспити, пройти внутрішнє і зовнішнє оцінювання. Ми чудово розуміємо, що флот не розбудовують за один день у всіх сенсах цього слова - починаючи від будівництва кораблів і закінчуючи підготовкою екіпажів. Ми мали цей процес почати вчора, і ми це зробили. Він насправді складний і довгий, але він того вартий. Тому що війна Росії проти України закінчиться, а ми маємо далі відстоювати інтереси України як морської держави в Азово-Чорноморському регіоні та у світовому океані також. А зробити це без потужного флоту з такими бойовими одиницями, як корвет і решта кораблів, наразі неможливо. Тому для України це є життєвою необхідністю, навіть якщо розглядати це з погляду виключно економічної, враховуючи те, наскільки Україна залежить від морського експорту та імпорту", - додав він.