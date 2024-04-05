Україні вдалося повернути з окупації дівчину-сироту та двох підлітків, позбавлених батьківського піклування
На підконтрольну Україні територію вдалося повернути 16-річну дівчину сироту, а також хлопця та дівчину, позбавлених батьківського піклування
Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
"Молодь не змогла більше терпіти жахи російської окупації, а тому наважилися евакуюватися", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що разом із ними виїхала ще одна родина. Це мати та її двоє дітей - 15-річна дочка та 5-річний син.
Над цим поверненням працювала організація Save Ukraine, органи опіки та піклування, служби у справах дітей.
- З тимчасово захоплених територій Запорізької та Херсонської областей на підконтрольні Україні землі виїхали ще 7 дітей та їхні рідні. Вони розповіли про життя в окупації.
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