Україні вдалося вивезти із захопленої РФ Запорізької АЕС близько 5 тис. співробітників
Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що із тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції на підконтрольну Україні територію вдалося вивезти близько 5 тисяч працівників
Про це пише Укрінформ.
"На сьогодні ми вивезли близько 5 тис. людей із Запорізької АЕС. Вони всі працюють у компанії "Енергоатом"; і це якраз той персонал, який ми плануємо використовувати на добудові блоків Хмельницької АЕС", - сказав Галущенко.
Він нагадав, що з лютого 2024 року росіяни заборонили доступ на ЗАЕС тих працівників, що залишилися на окупованій території.
За словами міністра, такі працівники продовжують отримувати зарплату, яка накопичується на їхніх рахунках.
- Нещодавно Галущенко повідомляв, що внаслідок продовження російської окупації ситуація на Запорізькій АЕС погіршується: після повернення під контроль України для її відновлення і перезапуску знадобляться роки.
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