Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Україні вдалося вивезти із захопленої РФ Запорізької АЕС близько 5 тис. співробітників

Україні вдалося вивезти із захопленої РФ Запорізької АЕС близько 5 тис. співробітників

19 липня, 2024 п'ятниця
16:21
Війна з Росією Енергодар, ЗАЕС

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що із тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції на підконтрольну Україні територію вдалося вивезти близько 5 тисяч працівників

Зміст

Про це пише Укрінформ.

"На сьогодні ми вивезли близько 5 тис. людей із Запорізької АЕС. Вони всі працюють у компанії "Енергоатом"; і це якраз той персонал, який ми плануємо використовувати на добудові блоків Хмельницької АЕС", - сказав Галущенко.

Він нагадав, що з лютого 2024 року росіяни заборонили доступ на ЗАЕС тих працівників, що залишилися на окупованій території.

За словами міністра, такі працівники продовжують отримувати зарплату, яка накопичується на їхніх рахунках.

  • Нещодавно Галущенко повідомляв, що внаслідок продовження російської окупації ситуація на Запорізькій АЕС погіршується: після повернення під контроль України для її відновлення і перезапуску знадобляться роки.

Теги:
окуповані території
окупанти
Запорізька область
Енергодар
Запорізька АЕС
Енергетика
Читайте також:
Ральф Шумахер
15 липня, 2024 понедiлок
Колишній пілот Формули-1 Ральф Шумахер здійснив камінг-аут
Дональд Трамп
19 липня, 2024 п'ятниця
Трамп у своїй промові згадав про Україну: деталі
окупанти
18 липня, 2024 четвер
Схоже, що росіяни готуються до початку нової хвилі наступу на Запорізьку область, - Андрющенко
Київ
+26°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.35
    Купівля 41.35
    Продаж 41.89
  • EUR
    Купівля 45.06
    Продаж 45.82
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
19 липня
16:33
Оновлено
Microsoft
Пов'язано з ПЗ Microsoft: у світі стався глобальний збій в роботі компаній, банків і аеропортів
16:30
Мартін Єгер
Німеччина виділяє на відбудову Охматдиту €10 млн та невідкладно дає €4 млн на лікування дітей, - посол Єґер
16:03
OPINION
Ростислав Павленко
Бог допомагає тим, хто допомагає собі
15:58
землетрус
У Чилі стався землетрус магнітудою 7,4, поруч з епіцентром розташовані найбільша у світі мідна та літієва шахти
15:55
Укрзалізниця, потяг, поїзд
В Укрзалізниці підтвердили смерть пасажирки через спеку в потязі Запоріжжя - Ужгород
15:51
Ігор Коломойський, суд
Суд залишив Коломойського під вартою до 2 вересня
15:35
У РФ журналісту WSJ Гершковичу дали 16 років колонії суворого режиму
15:33
Україна підписала з Британією кредитну угоду про фінансування оборонних потреб
Україна підписала з Британією кредитну угоду на 2 млрд фунтів для фінансування оборонних потреб
15:17
Культурний Десант
"Культурний десант" представив пісню "Плем'я", записану на Харківському напрямку під час бойових дій
15:17
Ексклюзив
Карта. Покровськ-Торецьк_1707
До траси Покровськ - Костянтинівка - Часів Яр ворогу залишається 7-8 км, - капітан І рангу запасу ВМС України
15:15
Су-25 росія
На Донеччині українські зенітники збили ворожий Су-25
14:57
фунікулер
У Києві фунікулер закриють на плановий ремонт
14:42
Розкрадання виділених на ЗСУ 138 млн грн: майже в усіх регіонах викрито злочинні схеми, підозрюють 30 осіб
14:29
Іскандер-М
"Знакова подія": у ВМС повідомили про збиття "іскандера" над Одещиною 18 липня
14:13
Зеленський зустрівся з Кіром Стармером
Зеленський обговорив зі Стармером ситуацію на фронті та потреби України в далекобійній зброї
14:04
Енергосистема, електроенергія, обстріли
Відключення світла: в Україні виявили порушення справедливого розподілу електрики в 6 областях
14:03
OPINION
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Індульгенція для щурів. Як Зе-влада хоче зберегти своїх корупціонерів?
13:52
санкції проти рф
РФ застосовує нові методи обходу санкцій у нафтовій торгівлі: в ОП розповіли деталі
13:47
електроенергія
Через негоду без світла залишаються понад 150 населених пунктів у 5 регіонах: ситуація в енергосистемі на 19 липня
13:34
Укренерго
Укренерго отримало грант від Євросоюзу на €100 млн: на що спрямують кошти
13:13
Ольга Стефанішина
Законопроєкт про угоди з визнання провини в корупційних справах вже оцінює Єврокомісія, - Стефанішина
13:11
діти, злочини росії
З ТОТ Донеччини, Херсонщини та Запоріжжя вдалося повернути 12 українських дітей
13:01
Robinson R44
У Росії зник гелікоптер з працівниками ФСБ на борту
12:44
комп'ютер
У Держспецзвʼязку розповіли, що робити у випадку збою роботи комп’ютерних систем
12:30
Юлія Яцик
Нардепка Яцик вийшла з фракції "Слуга Народу": чим пояснила рішення
12:05
OPINION
Юрій Фізер
Трамп-мученик: Зробимо Америку ще раз сильною
11:51
Наталка Діденко
Якою буде погода на вихідних і де можливі дощі з грозами: прогноз від Наталки Діденко
11:47
Оновлено
РФ "градами" атакувала Херсонщину: двоє загиблих, серед постраждалих - медпрацівники
11:45
Ексклюзив
Морський дрон
Ворогу стало набагато складніше убезпечити в Криму ракетні катери, призначені бити по шляхах до Одеси та Чорноморська, - капітан 1 рангу запасу ВМС ЗСУ
11:21
Оновлено
В Одесі біля Привозу сталася стрілянина: деталі
11:15
Огляд
світ, міжнародний огляд
Що говорив Зеленський про Трампа та чому кількість втікачів від призову в Україні знизилась. Акценти світових ЗМІ 19 липня
11:12
Оновлено
телефон меседжер
У роботі Нової пошти, Vodafone, Sense Bank і Monobank сталися збої: що відомо
10:45
Новофедорівка, Крим. Фото: скріншот, Telegram
Майже 80% росіян відмовилися від поїздок до окупованого Криму через безпекову ситуацію, - ГУР
10:14
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 19 липня: скільки коштують долар і євро
10:13
Олімпіада-2024, Париж, Тріумфальна рака
Перші українські олімпійці вирушили в Париж на Ігри-2024
10:09
На Білоцерківщині жінка підпалила себе біля приміщення суду
10:02
OPINION
Віктор Андрусів
Війна з нульовою сумою
09:45
Окупанти в Маріуполі
У Маріуполі побільшало сутичок місцевих з мігрантами з Росії, - міськрада
09:43
Ексклюзив
Ворог витягує старі й нові зразки озброєння: Згурець про знищення "Мальви" на Харківщині
09:10
Ексдепутат поширює фейк про "криваву провокацію Зеленського заради порятунку Байдена", - Центр стратегічних комунікацій
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV