Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Україною через email-розсилку шириться нова російська ІПСО, - СБУ

Україною через email-розсилку шириться нова російська ІПСО, - СБУ

23 січня, 2024 вiвторок
18:40
Війна з Росією Служба безпеки України

Служба безпеки України викрила російську ІПСО, за допомогою якої намагаються посіяти паніку серед українців. Її поширюють через email-розсилку

Про це повідомляє пресслужба Служби безпеки України.

СБУ попереджає про поширення масштабної email-розсилки на електронні адреси українців, у тому числі представників органів державної влади та приватних компаній.

"Вона здійснюється з великої кількості електронних скриньок, які перед тим були зламані російськими хакерами. Розсилка має всі ознаки цілеспрямованої інформаційно-психологічної операції", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в листах пропонується співпраця з російськими спецслужбами за винагороду. СБУ вже заблокувала частину адрес, з яких здійснюється вказана розсилка, та закликає українців не реагувати на повідомлення такого типу.

За передачу інформації про ЗСУ, обʼєкти критичної інфраструктури та будь-який інший різновид співпраці з ворогом передбачена кримінальна відповідальність. Також подібні злочини можуть класифікуватися як державна зрада.

  • 22 січня стало відомо, що директор Служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Наришкін поширює нову хвилю ІПСО про нібито посилення владою США "васальної залежності Києва від Вашингтона".
Теги:
Суспільство
Україна
СБУ
державна зрада
пропаганда
Читайте також:
Мобілізація, повістки
22 січня, 2024 понедiлок
Влада має починати з себе: екснардеп Кишкар про мобілізацію
радбез ООН
23 січня, 2024 вiвторок
Росія бреше на Радбезі ООН, щоб змусити міжнародних партнерів припинити надавати зброю Україні, - ISW
Карта бойових дій Авдіївка
23 січня, 2024 вiвторок
"Ворог не гуляє Авдіївкою, ситуація контрольована": начальник МВА Барабаш
Київ
0°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.45
    Купівля 37.45
    Продаж 38.08
  • EUR
    Купівля 40.78
    Продаж 41.7
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
23 січня
20:18
Ексклюзив
зерно, зернова угода
Найбільше зростанню ВВП України сприяє експорт сільськогосподарської продукції, - економіст Ус
20:14
антидрон КВЕРТУС AD COUNTER FPV
Глушить FPV-дрони: Федоров розповів про українську розробку окопного РЕБ
20:02
OPINION
Ігор Гулик
Фіцо і панславізм
20:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 690-го дня війни: знешкодження рідкісної цілі біля Мар’їнки, у Криму замайорів синьо-жовтий прапор, а український фільм номінований на Оскар-2024
19:58
Роберт Фіцо
Фіцо після ракетного удару по Києву заявив, що в столиці України "немає війни і абсолютно нормальне життя"
19:56
електроенергія, шахеди
Росія запустила "шахеди" зі східного напрямку. Ситуація ввечері 23 січня
19:41
фейк
Міноборони РФ запустило фейк про ліквідацію французьких "найманців" у Харкові
19:28
OPINION
Віталій Портников
Кірбі: критичні місяці для України. Колонка Віталія Портникова
19:25
Годинник Судного дня не переводитимуть у 2024 році: стрілка показує 90 секунд до опівночі
19:20
Оновлено
Київ, обстріл
РФ вранці вдарила ракетами по Україні: кількість загиблих зросла до 9 людей
19:08
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
18:59
війна з росією днр гуманітарна допомога
Викинули на звалище і загорнули бульдозером: у РФ виник скандал з гумдопомогою для "ДНР"
18:59
На фото: Книга "Ворожі архіви. Радянські протиповстанські операції та Український націоналістичний рух"
Асоціація бібліотек США назвала книгу Вʼятровича та Луцюка про ОУН та УПА "найкращим історичним матеріалом" 2022-2023 років
18:50
"Карпати", Мирон Маркевич
Повинні грати проти "Валенсії" та "Вільярреалу": Маркевич поскаржився, що "Карпати" досі не отримали дозвіл виїхати в Іспанію
18:29
Фейк, Росія
"У США вважають, що війна в Україні закінчиться на умовах РФ": пропаганда просуває новий фейк
18:24
На фото: Макс Мартін
Макс Мартін побив рекорд серед продюсерів, найбільше його пісень стали лідерами Billboard Hot 100
18:24
військові журналісти
РФ утримує в полоні щонайменше 26 українських журналістів, - нардеп Юрчишин
18:24
Оновлено
збита ракета, Київ 9 травня
Росія вдруге за день атакувала Україну ракетами: на Дніпропетровщині знищено ворожу Х-59
18:19
Покер
Прокуратура викрила підпільну мережу азартних ігор, яка діяла під виглядом "Клубу спортивного покеру"
18:07
Горілка "Путінка"
У РФ другий рік поспіль зафіксовано рекордне споживання горілки
18:05
OPINION
Василь Зима
Мета Путіна — довести, що ми нездатні
17:56
Радослав Сікорський
Треба готуватися: голова МЗС Польщі Сікорський про погрози Путіна почати війну з НАТО
17:56
модульна клініка
У прифронтовому Торецьку за підтримки ВООЗ встановили модульну клініку. Таких закладів уже 14 по Україні
17:54
Лого програми Великий Львів
“Говорить Великий Львів” повертається в ефір Еспресо: перший випуск вже в найближчий четвер
17:47
полонені окупанти
Уряд виділив 34 млн грн на ремонт табору для російських військовополонених, – Гончаренко
17:41
Голосування
На Дніпропетровщині депутати обрали нову назву для міста Новомосковськ
17:23
Російські військові
Росіяни на ТОТ сходу України використовують цивільні медзаклади для лікування поранених військових, - Спротив
17:14
Ексклюзив
обстріл, ППО
РФ знову використала крилаті ракети Х-101, які нещодавно були вироблені: Defence Express про ранкову повітряну атаку
17:11
На фото: Френк Фаріан
Помер засновник Boney M, автор хітів Daddy Cool та Rasputin Френк Фаріан
17:04
Ексклюзив
ЗСУ, мобілізація
"Жодних блокувань рахунків та заборони на користування майном не буде": нардеп Цимбалюк про електронний реєстр військовозобов'язаних
17:00
Megogo
У MEGOGO пояснили, чому під час футбольних матчів транслюють рекламу російського букмекера
16:57
Одещина УПЦ МП ПЦУ релігія суспільство
На Одещині громада УПЦ МП перейшла до ПЦУ разом зі священником
16:54
Ллойд Остін
Розпочалося 18-те засідання у форматі "Рамштайн": Остін закликав надавати більше допомоги Україні
16:47
Ексклюзив
апеляція на ухвалу суду про взяття Ігоря Мазепи під арешт
Апеляційний суд залишив бізнесмена Ігоря Мазепу під вартою, але зменшив суму застави
16:43
міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський
Чехія пропонує обмежити пересування російських дипломатів у ЄС
16:37
На фото: Керрі та Борис Джонсон
Дружина Бориса Джонсона показала фото британського експрем'єра з 6-місячним сином
16:35
Ексклюзив
Роберт Фіцо
"Фіцо дуже швидко змінить позицію": журналіст Сієрант нагадав про територіальні претензії Орбана до Словаччини
16:30
ракетний удар, Київ
Росіяни запустили нові фейки про роботу ППО у Києві та області
16:28
Росія, санкції проти Росії, аеропорти
У Росії через санкції авіаквитки подорожчали майже на 50%
16:11
РФ тричі за день прицільно вдарила по рятувальниках: є постраждалий
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV