Україною через email-розсилку шириться нова російська ІПСО, - СБУ

Про це повідомляє пресслужба Служби безпеки України.

СБУ попереджає про поширення масштабної email-розсилки на електронні адреси українців, у тому числі представників органів державної влади та приватних компаній.

"Вона здійснюється з великої кількості електронних скриньок, які перед тим були зламані російськими хакерами. Розсилка має всі ознаки цілеспрямованої інформаційно-психологічної операції", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в листах пропонується співпраця з російськими спецслужбами за винагороду. СБУ вже заблокувала частину адрес, з яких здійснюється вказана розсилка, та закликає українців не реагувати на повідомлення такого типу.

За передачу інформації про ЗСУ, обʼєкти критичної інфраструктури та будь-який інший різновид співпраці з ворогом передбачена кримінальна відповідальність. Також подібні злочини можуть класифікуватися як державна зрада.