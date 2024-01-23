Україною через email-розсилку шириться нова російська ІПСО, - СБУ
Служба безпеки України викрила російську ІПСО, за допомогою якої намагаються посіяти паніку серед українців. Її поширюють через email-розсилку
Про це повідомляє пресслужба Служби безпеки України.
СБУ попереджає про поширення масштабної email-розсилки на електронні адреси українців, у тому числі представників органів державної влади та приватних компаній.
"Вона здійснюється з великої кількості електронних скриньок, які перед тим були зламані російськими хакерами. Розсилка має всі ознаки цілеспрямованої інформаційно-психологічної операції", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що в листах пропонується співпраця з російськими спецслужбами за винагороду. СБУ вже заблокувала частину адрес, з яких здійснюється вказана розсилка, та закликає українців не реагувати на повідомлення такого типу.
За передачу інформації про ЗСУ, обʼєкти критичної інфраструктури та будь-який інший різновид співпраці з ворогом передбачена кримінальна відповідальність. Також подібні злочини можуть класифікуватися як державна зрада.
- 22 січня стало відомо, що директор Служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Наришкін поширює нову хвилю ІПСО про нібито посилення владою США "васальної залежності Києва від Вашингтона".
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