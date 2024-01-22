"США почали формування колоніальної адміністрації": РФ запустила нову хвилю ІПСО щодо "втрати" Україною суб'єктності
Директор Служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Наришкін поширює нову хвилю ІПСО про нібито посилення владою США "васальної залежності Києва від Вашингтона"
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації у рубриці "інформаційна матрьошка".
"США в рамках лінії на "тотальну васалізацію" України перейшли до формування в цій країні колоніальної адміністрації, яка складатиметься з українців, які пройшли навчання на Заході", – сказав голова російської розвідки.
Також він заявив, що "американські радники вже представлені в усіх ключових українських державних відомствах".
У Центрі протидії дезінформації кажуть, що Росія пішла в новий інформаційний наступ на Україну, використовуючи тактику "налаштувати всіх проти всіх".
"У рамках ІПСО з дискредитації вищого керівництва держави просуватимуться наративи, що Україна "не має суб’єктності та є тільки пішаком Заходу у війні проти Росії, вона не прагне миру"; "Захід несе загрозу світовому порядку" тощо", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що такі наративи поширюються з метою "загострити напруженість в українському суспільстві, зруйнувати єдність, підірвати довіру до влади та нівелювати підтримку закордонних партнерів, а також послабити допомогу Києву".
- 19 січня повідомлялося, що міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров просуває фейковий наратив стосовно "нацистських законів", які нібито ухвалюють в Україні.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.53 Купівля 37.53Продаж 38.17
- EUR Купівля 40.88Продаж 41.78
- Актуальне
- Важливе