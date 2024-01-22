"США почали формування колоніальної адміністрації": РФ запустила нову хвилю ІПСО щодо "втрати" Україною суб'єктності

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації у рубриці "інформаційна матрьошка".

"США в рамках лінії на "тотальну васалізацію" України перейшли до формування в цій країні колоніальної адміністрації, яка складатиметься з українців, які пройшли навчання на Заході", – сказав голова російської розвідки.

Також він заявив, що "американські радники вже представлені в усіх ключових українських державних відомствах".

У Центрі протидії дезінформації кажуть, що Росія пішла в новий інформаційний наступ на Україну, використовуючи тактику "налаштувати всіх проти всіх".

"У рамках ІПСО з дискредитації вищого керівництва держави просуватимуться наративи, що Україна "не має суб’єктності та є тільки пішаком Заходу у війні проти Росії, вона не прагне миру"; "Захід несе загрозу світовому порядку" тощо", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що такі наративи поширюються з метою "загострити напруженість в українському суспільстві, зруйнувати єдність, підірвати довіру до влади та нівелювати підтримку закордонних партнерів, а також послабити допомогу Києву".