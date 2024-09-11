Українська машина для розмінування "Змій" успішно пройшла випробування

Про це повідомляє Міністерство економіки України.

Зазначається, що "Змій" може працювати в умовах низької та середньої рослинності, знищувати протипіхотні та протитанкові міни, а також знімати розтяжки.

"Ми сьогодні отримали не просто ще одну на 100% українську машину для розмінування. Команда Rover Tech змогла зробити легку, швидку машину, яка при цьому витримує підриви протитанкових мін. Такі інновації – відповідь України на виклик, який перед нами стоїть: повернути за 10 років до продуктивного використання 80% земель. Особливо важливо, що машина зроблена саме в Україні, адже це нові робочі місця, надходження до бюджету і підтримка економіки", - зазначила перша віцепрем’єр-міністерка – міністерка економіки України Юлія Свириденко.

У відомстві також повідомили, що вартість "Змія" в рази нижча за іноземні аналоги – від 14,5 до майже 20 тисяч доларів залежно від комплектації. А після початку серійного виробництва ціна може бути ще нижчою.

"Змій" це унікальне рішення в українських умовах. Фактично ми отримали новий підклас машини для розмінування, яка може очищати поля від осколкових та фугасних боєприпасів, від яких найбільше страждають сапери. А можливість оперативно міняти комплектуючі, які можуть бути пошкоджені від підривів протитанкових мін, дозволяє швидко повернути машину в поле", - додав заступник міністра економіки України Ігор Безкаравайний.

Повідомляється, що машина важить понад тонну і має ширину робочого інструменту 1,35 метра. Завдяки легкості "Змій" може розміновувати до 2,5 га на годину. Оператор може дистанційно керувати машиною на відстані до 2,9 км. Для розгортання чи згортання "Змія" потрібно не більше 15 хвилин, а саму машину можна перевозити на автопричепі.