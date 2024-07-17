Українська ППО 16 липня знищила 4 розвідувальні дрони РФ
Протягом 16 липня українські сили протиповітряної оборони знищили у небі над Україною 4 розвідувальні безпілотники Росії
Про це повідомляють Повітряні сили.
Зазначається, що протиповітряна оборона півдня України знищила 4 розвідувальні безпілотники, зокрема три "Орлан-10" та один ZALA.
"Вдень російські окупаційні війська атакували балістичною ракетою, ймовірно "Іскандер-М", Херсонщину, а пізно ввечері - Одещину. Пуски здійснені з території тимчасово окупованого Криму", - повідомляють Повітряні сили.
Також ворог, за даними військових, завдав авіаційного удару по Херсонщині, застосувавши керовані авіаційні бомби.
- Протягом минулої доби російська окупаційна армія на війні в Україні втратила щонайменше 1110 військових, 11 танків та 43 артилерійські системи.
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