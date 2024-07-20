Українська ППО вночі збила 13 безпілотників

Про це повідомляє командувач Повітряних сил Микола Олещук.

Зазначається, що ворог випустив по території України 3 балістичні ракети "Іскандер-М" із Воронезької області, одну крилату ракету "Іскандер-К", 16 ударних безпілотників типу Shahed з Курської області та застосував один БПЛА невстановленого типу.

Так, російські окупанти намагалися атакувати Харківщину, Полтавщину, Сумщину, Чернігівщину та Київщину.

У результаті протиповітряного бою підрозділи мобільних вогневих груп Сил оборони України, зенітних ракетних військ та радіоелектронної боротьби Повітряних Сил збили 13 повітряних цілей, зокрема 12 ударних Shahed – 131/136 і один БПЛА невстановленого типу.