Українська ППО вночі збила 13 безпілотників
У ніч проти 20 липня російський ворог намагався атакувати територію України ракетами та безпілотниками. Сили ППО знищили 13 дронів
Про це повідомляє командувач Повітряних сил Микола Олещук.
Зазначається, що ворог випустив по території України 3 балістичні ракети "Іскандер-М" із Воронезької області, одну крилату ракету "Іскандер-К", 16 ударних безпілотників типу Shahed з Курської області та застосував один БПЛА невстановленого типу.
Так, російські окупанти намагалися атакувати Харківщину, Полтавщину, Сумщину, Чернігівщину та Київщину.
У результаті протиповітряного бою підрозділи мобільних вогневих груп Сил оборони України, зенітних ракетних військ та радіоелектронної боротьби Повітряних Сил збили 13 повітряних цілей, зокрема 12 ударних Shahed – 131/136 і один БПЛА невстановленого типу.
- Російські окупанти атакували Україну ударними безпілотниками та ракетами з вечора 19 липня: на Полтавщині зафіксували влучання, у Київській області працювала ППО.
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