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Українська ППО вночі збила 13 безпілотників

20 липня, 2024 субота
08:22
Війна з Росією сили ППО

У ніч проти 20 липня російський ворог намагався атакувати територію України ракетами та безпілотниками. Сили ППО знищили 13 дронів

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Про це повідомляє командувач Повітряних сил Микола Олещук.

Зазначається, що ворог випустив по території України 3 балістичні ракети "Іскандер-М" із Воронезької області, одну крилату ракету "Іскандер-К", 16 ударних безпілотників типу Shahed з Курської області та застосував один БПЛА невстановленого типу.

Так, російські окупанти намагалися атакувати Харківщину, Полтавщину, Сумщину, Чернігівщину та Київщину. 

У результаті протиповітряного бою підрозділи мобільних вогневих груп Сил оборони України, зенітних ракетних військ та радіоелектронної боротьби Повітряних Сил збили 13 повітряних цілей, зокрема 12 ударних Shahed – 131/136 і один БПЛА невстановленого типу.

  • Російські окупанти атакували Україну ударними безпілотниками та ракетами з вечора 19 липня: на Полтавщині зафіксували влучання, у Київській області працювала ППО.
Теги:
ППО
російська армія
ЗСУ
безпілотник
ракетний удар
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