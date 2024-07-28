Українська ППО вночі знищила 7 "шахедів" і ракету Х-59

Про це повідомляє командувач Повітряних сил Микола Олещук.

"У ніч на 28 липня 2024 року ворог атакував керованою авіаційною ракетою Х-59 із повітряного простору над акваторією Чорного моря та 8-ма ударними БПЛА Shahed із мису Чауда - Крим", - йдеться у повідомленні..

Українські захисники збили керовану авіаційну ракету Х-59 та сім БПЛА Shahed-131/13. Майже всі повітряні цілі було знищено на Одещині.

Уранці 28 липня російська окупаційна армія вдарила по передмістю Херсона. Унаслідок цього постраждали три людини.



