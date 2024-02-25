Українська ППО збила у Дніпрі п'ять дронів та три ракети

Про це повідомляє Повітряне командування "Схід".

Зазначається, що над Дніпром ППО збила три безпілотники типу Shahed і три крилаті ракети.

Зауважимо, що кількість повітряних об'єктів, які атакували місто, не уточнили.

Пізніше очільник Дніпропетровської ОВА уточнив, що українська ППО знищила не три ворожі дрони, а 5.

За його даними, одну ракету знищили у Синельниківському районі, ще 2 - у Дніпрі. У Новомосковському районі знищили 2 безпілотники, а в Дніпровському - три.