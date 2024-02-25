Українська ППО збила у Дніпрі п'ять дронів та три ракети
Увечері 25 лютого російська армія атакувала Дніпро ракетами та безпілотниками. Натомість українські сили ППО знищили над містом 5 дронів та 3 ракети
Про це повідомляє Повітряне командування "Схід".
Зазначається, що над Дніпром ППО збила три безпілотники типу Shahed і три крилаті ракети.
Зауважимо, що кількість повітряних об'єктів, які атакували місто, не уточнили.
Пізніше очільник Дніпропетровської ОВА уточнив, що українська ППО знищила не три ворожі дрони, а 5.
За його даними, одну ракету знищили у Синельниківському районі, ще 2 - у Дніпрі. У Новомосковському районі знищили 2 безпілотники, а в Дніпровському - три.
- Увечері 25 лютого російська армія запустила ударні безпілотники та ракети по Україні. У Кропивницькому лунали вибухи. У Дніпрі внаслідок атаки 4 постраждалих.
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