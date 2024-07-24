Українська ППО знищила 17 "шахедів" і 8 розвідувальних дронів

Про це повідомляє командувач Повітряних сил Микола Олещук.

Зазначається, що окупанти завдали удару по Харківщині балістичною ракетою "Іскандер-М" та ракетою, тип якої встановлюється. Також ворог атакував південь країни ударними БПЛА типу Shahed із Приморсько-Ахтарська та окупованого Криму.

"Усього радіотехнічними військами виявлено та здійснено супровід 23 ударних БПЛА противника. Відбивали повітряний напад підрозділи мобільних вогневих груп Сил оборони України, зенітні ракетні підрозділи та РЕБ Повітряних Сил. В результаті протиповітряного бою збито 17 ворожих БПЛА", - йдеться у повідомленні.

За даними Повітряних сил, більшість безпілотників було знищено на Одещині.

Крім цього, протягом минулої доби та поточної доби Сили оборони на різних напрямках знищили щонайменше 8 розвідувальних БПЛА: 4 – Zala, 2 – Supercam, 2 – Орлан-10.