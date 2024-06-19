Українські летовища досі не оснащені, це не проблеми Заходу: Снєгирьов про передачу F-16

Про це розповів військовий експерт, співголова ГІ "Права Справа" Дмитро Снєгирьов у етері телеканалу "Еспресо".

"Стосовно затримки передачі F-16, тут питання не лише до Заходу. Питання в готовності інфраструктури, яка би приймала літаки. Йдеться про українські летовища, які, на жаль, на третьому році повномасштабної війни, не всі обладнані укриттями, що унеможливили б ураження F-16 навіть дронами БПЛА. Чомусь мільйони грошей виділяються на будівництво доріг навіть прифронтових районах, де відстань до лінії бойового зіткнення 7 км. Натомість українські летовища досі не оснащені системами. Тому у Заходу постало питання: "А куди ж вам передавати F-16, якщо вони на наступний день можуть бути уражені крилатими, балістичними ракетами або безпілотниками?", - зазначив Снєгирьов.

Друге питання в тому, чи готові українські летовища, а саме злітно-посадкові смуги, прийняти F-16, каже він: "Українські злітно-посадкові смуги - це бетонні плити, а F-16 - чутливі. Відповідно, і тут виникають проблеми. Знову ж таки, на будівництво доріг є гроші, а вирішити питання наявності інфраструктури, яка б могла задовольнити тактико-технічні характеристики F16, ми не можемо".

Зараз є претензії до країн Заходу через затримку передачі F-16. Однак, не випадково постало питання, що частина F-16 буде базуватися в країнах НАТО.

"Країни Заходу готові передати нам достатню кількість літаків. Але у нас немає пілотів та інфраструктурних об'єктів, які би могли прийняти ці F-16. Це не проблема Заходу. Захід чергового протягнув руку допомоги, сказав: "Ми готові вже й на те, що частина літаків буде базуватися на території країн НАТО". Хоча до цього вони були категорично проти. На їх думку це означало би, що ці країни є стороною і учасниками війни в Україні. Відповідно, місця базування F-16 є законними цілями для російських засобів ураження вже на території країни НАТО. Про це треба говорити. На жаль, нам подають лише викривлену інформацію щодо затримки передачі F-16", - резюмував він.