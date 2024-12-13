Українські прикордонники відбили спробу заходу ДРГ на Харківщині

Про це заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

"Активність російських диверсантів наразі не така висока, як раніше. Водночас загроза залишається - в межах Сумської області, де найбільше таких випадків фіксувалось. Загроза є для Чернігівської області та для Харківщини. Саме у цій області днями прикордонники відбили спробу заходу ДРГ, по якій було завдано ураження, і ворог відступив за лінію державного кордону", - зазначив спікер.

За словами Демченка, жодного прориву кордону з боку РФ ні на Сумщині, ні на інших ділянках не було.