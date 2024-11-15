Росіяни встановили триколор на кордоні з Чернігівщиною: в ДПСУ прокоментували

Про це повідомили в Держприкордонслужбі.

Там пояснили, що російські диверсанти не переходили міст через річку Судость, біля якого вони встановили триколор.

"Територія, де від кордону діяла диверсійна група, фактично відрізана річками, а у населених пунктах, що розташовані між річками й кордоном, ніхто не проживає. До того ж через постійне підтоплення території там неможливо облаштовувати належні фортифікаційні укріплення", - зазначили в ДПСУ.

У відомстві також наголосили, що Сили оборони України повністю контролюють цей напрямок і перебувають на вигідних позиціях, аби тримати оборону.

Зазначимо, що раніше російська служба "Радіо Свобода" писала, що нібито встановила геолокацію двох російських солдатів, які зайшли на Чернігівщину.

"Вони встановили російський прапор на мосту через річку Судость у районі прикордонного населеного пункту Грем'яч", - йшлось в матеріалі.