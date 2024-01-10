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Війна з Росією: хроніка
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Українські ракетні війська обстріляли пункт управління і склад росіян, - Генштаб

10 січня, 2024 середа
19:18
Війна з Росією

Протягом доби відбулось 42 бойових зіткнення, також відомо, що українські ракетні війська обстріляли пункт управління і склад росіян

Про це йдеться у зведенні Генштабу за 10 січня

Протягом доби ворог завдав 2 ракетних та 29 авіаударів, здійснив 19 обстрілів з РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах.

"Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові та багатоквартирні будинки, інша цивільна інфраструктура", - наголошує Генштаб.

Ситуація на фронті та обстріли території України

  • На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.
  • На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Ворог завдав авіаційних ударів у районах населених пунктів Вільча та Вільхуватка Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 30 населених пунктів, серед них Грем’ячка Чернігівської області; Фотовиж, Родіонівка, Волфине, Високе, Середина Буда Сумської області; Гатище, Плетенівка, Землянки Харківської області.
  • На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили 5 атак біля Синьківки Харківської області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ. Також противник завдав авіаційного удару в районі Петропавлівки Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема, Синьківка, Іванівка, Петропавлівка, Берестове Харківської області.
  • На Лиманському напрямку наші захисники відбили 3 атаки східніше Тернів та Веселого Донецької області, де ворог намагався покращити тактичне положення. Також противник завдав авіаційного удару в районі Серебрянського лісництва Луганської області. Від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Невське Луганської області та Торське, Григорівка, Верхньокам’янське, Спірне Донецької області.
  • На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито атаку противника поблизу Кліщіївки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема, Богданівка, Кліщіївка, Андріївка Донецької області. 
  • На Авдіївському напрямку наші захисники відбили 9 атак ворога біля Новобахмутівки, Авдіївки, Сєверного та ще 10 атак неподалік Первомайського та Невельського Донецької області. Тут окупанти безрезультатно намагалися покращити тактичне положення. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Керамік, Новобахмутівка, Авдіївка, Сєверне, Невельське Донецької області.
  • На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога біля Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де противник 7 разів намагався прорвати оборону наших військ та здійснив понад 20 авіаційних ударів в районі Новомихайлівки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились такі населені пункти Донецької області, як Георгіївка, Побєда, Новомихайлівка, Костянтинівка.
  • На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Обстріляв з артилерії та мінометів понад 10 населених пунктів, серед них Вугледар, Водяне, Золота Нива, Урожайне Донецької області.
  • На Запорізькому напрямку наші захисники відбили 4 атаки поблизу Роботиного та західніше Вербового Запорізької області, де ворог безрезультатно намагався відновити втрачене положення. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Ольгівське, Чарівне, Білогір’я, Роботине, П’ятихатки Запорізької  області.
  • В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку артилерійських обстрілів противника зазнав обласний центр Херсонської області. Також противник здійснив обстріли з реактивних систем залпового вогню в районах населених пунктів Тягинка, Іванівка, Кринки, Кізомис Херсонської області. 

"Ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби противник здійснив 10 безрезультатних штурмових дій, але українські воїни й надалі утримують зайняті позиції та завдають противнику значних втрат", - повідомили в Генштабі.

Удари ЗСУ по росіянах

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 7 районах зосередження особового складу противника. Також силами та засобами ППО знищено керовану авіаційну ракету Х-59.

Підрозділи ракетних військ завдали ударів по 2 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки РФ, пункту управління, складу боєприпасів та ворожій станції РЕБ (радіоелектронної боротьби).

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