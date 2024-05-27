"Українські військові мають припинити виконувати накази Зеленського": російські фейки за 27 травня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку антиукраїнських фейків і маніпуляцій, які продукував ворог 27 травня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 27 травня російська пропаганда запустила два фейки.
Дезінформація: Зрадник України В. Медведчук заявив: "Українські військові мають припинити виконувати накази Зеленського, бо втративши легітимність як президент України він не може бути верховним головнокомандувачем".
Спростування: Українське законодавство не дозволяє проведення виборів у період дії правового режиму воєнного стану. Заяви щодо "нелегітимності" президента України – це спекуляції та підігрування ворогу.
Фейк: Коментуючи черговий терористичний удар російської армії по будівельному гіпермаркету у Харкові, TG-канал Readovka написав: "Київ знову намагається видати удар по військовому об'єкту в Харкові за терор мирного населення з боку ЗС РФ – знищено склад із БК і технікою".
Спростування: російська пропаганда вчергове безглуздо намагається виправдати терористичний акт російської армії проти цивільного населення України. Удар по будівельному гіпермаркету, коли там перебували цивільні – це геноцид українського народу.
- 25 травня стало відомо, що російська пропаганда вигадала фейк, буцімто Конгрес США визнав президента України Володимира Зеленського диктатором.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.05 Купівля 40.05Продаж 40.58
- EUR Купівля 43.32Продаж 44.05
- Актуальне
- Важливе