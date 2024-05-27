"Українські військові мають припинити виконувати накази Зеленського": російські фейки за 27 травня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 27 травня російська пропаганда запустила два фейки.

Дезінформація: Зрадник України В. Медведчук заявив: "Українські військові мають припинити виконувати накази Зеленського, бо втративши легітимність як президент України він не може бути верховним головнокомандувачем".

Спростування: Українське законодавство не дозволяє проведення виборів у період дії правового режиму воєнного стану. Заяви щодо "нелегітимності" президента України – це спекуляції та підігрування ворогу.

Фейк: Коментуючи черговий терористичний удар російської армії по будівельному гіпермаркету у Харкові, TG-канал Readovka написав: "Київ знову намагається видати удар по військовому об'єкту в Харкові за терор мирного населення з боку ЗС РФ – знищено склад із БК і технікою".

Спростування: російська пропаганда вчергове безглуздо намагається виправдати терористичний акт російської армії проти цивільного населення України. Удар по будівельному гіпермаркету, коли там перебували цивільні – це геноцид українського народу.