Українські військові знищили 28 кораблів РФ, - Плетенчук
Збройним силам України загалом вдалось знищити 28 російських кораблів, зокрема підводний човен "Ростов-на-Дону"
Про це заявив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук на брифінгу в Медіацентрі Україна - Укрінформ.
"Загальна цифра дорівнює 28, з урахуванням знищеного підводного човна "Ростов-на-Дону", який було уражено в сухому доці", - сказав Плетенчук.
Він розповів, що ЗСУ знищили зокрема 3 носії крилатих ракет РФ, підводний човен, а також 2 нові ворожі кораблі - "Аскольд" і "Циклон".
"Серед знищених кораблів – три носії крилатих ракет, підводний човен і два нових кораблі, найновітніших – "Аскольд" і "Циклон". Це й фактично представники всіх класів, починаючи від флагмана, який був ракетним крейсером, і закінчуючи ракетними катерами, закінчуючи одиницями, які призначені для перекидання невеликої кількості десанту та патрулювання, такими як: "Раптор", "Серна", "Тунець", – наголосив речник ВМС ЗСУ.
- 17 червня речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук заявив, що українським військовим вдалося вивести з ладу уже третину кораблів Чорноморського флоту Росії.
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