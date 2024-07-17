Українські військові знищили 28 кораблів РФ, - Плетенчук

Про це заявив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук на брифінгу в Медіацентрі Україна - Укрінформ.

"Загальна цифра дорівнює 28, з урахуванням знищеного підводного човна "Ростов-на-Дону", який було уражено в сухому доці", - сказав Плетенчук.

Він розповів, що ЗСУ знищили зокрема 3 носії крилатих ракет РФ, підводний човен, а також 2 нові ворожі кораблі - "Аскольд" і "Циклон".

"Серед знищених кораблів – три носії крилатих ракет, підводний човен і два нових кораблі, найновітніших – "Аскольд" і "Циклон". Це й фактично представники всіх класів, починаючи від флагмана, який був ракетним крейсером, і закінчуючи ракетними катерами, закінчуючи одиницями, які призначені для перекидання невеликої кількості десанту та патрулювання, такими як: "Раптор", "Серна", "Тунець", – наголосив речник ВМС ЗСУ.