Українських політиків, які наважаться на перемовини з РФ, чекає політична смерть, - майор запасу НГУ Гетьман

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Під час будь-яких війн між країнами, які воюють, перемовини йдуть постійно. Вони неофіційні, але вони все одно відбуваються. Не треба удавати, що ми цього не розуміємо. Не кажу, що в нас відбуваються перемовини з РФ на офіційному рівні, але певні контакти є 100%. Дипломатія для того й потрібна, щоб вона мала напрацьовувати рішення, які потім будуть прийняті. Щоб почався переговорний процес, мають бути підготовчі дії. Тобто зараз це й відбувається. Впевнений, що зараз ведуться перемовини не тільки між українськими й російськими представниками. Перемовини тривають між американськими й російськими, американськими й китайськими представниками", - зауважив Гетьман.

За словами військового експерта, весь світ зацікавлений в тому, щоб ця війна не тривала довго.

"Наші партнери зацікавлені в тому, щоб ми перемогли в цій війні. Росіяни вже давно висунули свої умови до нашої країни: щоб ми не були членом НАТО. А головне, що вони кажуть про те, що території які вже їм належать, мають залишитися за РФ. Ну хто з наших політичних керівників піде на такі умови? Важко сказати. Тому що це буде політичною смертю для тих людей, які на це наважаться", - наголосив Гетьман.