Українським захисникам вдалось частково стабілізувати ситуацію на Харківщині, - Зеленський

Про це розповів у вечірньому відеозверненні.

"Постійна увага – фронту, усім районам бойових дій. Харківщина – райони поруч із кордоном, місто Вовчанськ – тривають наші захисні дії. За цей день нашим Силам оборони та безпеки України – усім задіяним підрозділам – вдалося частково стабілізувати ситуацію", - сказав Зеленський.

Президент підкреслив, що українські захисники всіма засобами знищують росіян, які зайшли на Харківщину. За його словами, українська піхота, артилерія та дрони "достатньо влучно працюють".

"Так само увага – усім іншим напрямкам. Особливо Донеччина – Покровський напрямок, також Куп’янський напрямок на Харківщині. Ми чітко бачимо, як окупант намагається відтягнути наші сили та зробити менш концентрованою нашу бойову роботу. Реагуємо на це саме так, як потрібно, – на кожному напрямку нам має бути чим відповісти ворогу", - зазначив Зеленський.