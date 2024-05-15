Українським захисникам вдалось частково стабілізувати ситуацію на Харківщині, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що сьогодні, 15 травня, Силам оборони й безпеки України вдалося частково стабілізувати ситуацію у Харківській області
Про це розповів у вечірньому відеозверненні.
"Постійна увага – фронту, усім районам бойових дій. Харківщина – райони поруч із кордоном, місто Вовчанськ – тривають наші захисні дії. За цей день нашим Силам оборони та безпеки України – усім задіяним підрозділам – вдалося частково стабілізувати ситуацію", - сказав Зеленський.
Президент підкреслив, що українські захисники всіма засобами знищують росіян, які зайшли на Харківщину. За його словами, українська піхота, артилерія та дрони "достатньо влучно працюють".
"Так само увага – усім іншим напрямкам. Особливо Донеччина – Покровський напрямок, також Куп’янський напрямок на Харківщині. Ми чітко бачимо, як окупант намагається відтягнути наші сили та зробити менш концентрованою нашу бойову роботу. Реагуємо на це саме так, як потрібно, – на кожному напрямку нам має бути чим відповісти ворогу", - зазначив Зеленський.
- 15 травня військовослужбовець ЗСУ та голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко зазначив, що росіяни третій день перебувають у межах 3-5 км від кордону. За його словами, росіянам на Харківщині не вдався бліцкриг.
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