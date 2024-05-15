На Харківщині росіянам не вдався бліцкриг, - військовослужбовець ЗСУ Тимочко

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Варто розуміти, що росіянам на Харківщині не вдався бліцкриг. Хоча ресурс, який вони залучали, маршрути, які вони прокладали, є в основному з акцентом на піхоту. Росіяни робили ставку на те, щоб просочитися вглиб нашої території й закріпитися, щоб підтягнути техніку. Бачимо, що багато техніки, яку вони акумулювали перед наступом, було знищено на самій території Росії. Ті сили російських військ, які змогли просунутися вглиб нашої території, - це 3-5 км. Росіяни третій день в цих межах і перебувають", - зауважив Тимочко.

За словами голови Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ, наразі тривають бої за Вовчанськ. Сьогодні наші бійці біля Вовчанська знищили ворожі танки.

"Тобто знищується важка техніка, яку росіяни намагаються залучити на підтримку піхоти. Наразі якихось танкових клинів ворогу не вдається організувати. Бої будуть продовжуватися в такому ж ритмі. Тобто лінійні підрозділи будуть вести зустрічні бої з обох напрямків. Росіяни намагатимуться посилити свої підрозділи", - додав Тимочко.