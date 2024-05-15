На Харківщині росіянам не вдався бліцкриг, - військовослужбовець ЗСУ Тимочко
Військовослужбовець ЗСУ та голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко зазначив, що росіяни третій день перебувають у межах 3-5 км від кордону
Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".
"Варто розуміти, що росіянам на Харківщині не вдався бліцкриг. Хоча ресурс, який вони залучали, маршрути, які вони прокладали, є в основному з акцентом на піхоту. Росіяни робили ставку на те, щоб просочитися вглиб нашої території й закріпитися, щоб підтягнути техніку. Бачимо, що багато техніки, яку вони акумулювали перед наступом, було знищено на самій території Росії. Ті сили російських військ, які змогли просунутися вглиб нашої території, - це 3-5 км. Росіяни третій день в цих межах і перебувають", - зауважив Тимочко.
За словами голови Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ, наразі тривають бої за Вовчанськ. Сьогодні наші бійці біля Вовчанська знищили ворожі танки.
"Тобто знищується важка техніка, яку росіяни намагаються залучити на підтримку піхоти. Наразі якихось танкових клинів ворогу не вдається організувати. Бої будуть продовжуватися в такому ж ритмі. Тобто лінійні підрозділи будуть вести зустрічні бої з обох напрямків. Росіяни намагатимуться посилити свої підрозділи", - додав Тимочко.
- Станом на 11:30 з початку доби російський ворог провів 23 атаки на позиції українських військ на сході України, 19 із них ще тривають.
- Речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін підтвердив, що у Вовчанськ Харківської області зайшли деякі піхотні групи окупантів. Бої тривають.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.48 Купівля 39.48Продаж 40.01
- EUR Купівля 42.59Продаж 43.32
- Актуальне
- Важливе