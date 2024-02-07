Український прапор у Кринках - це відповідь на ворожу пропаганду, - Гуменюк

Про це вона сказала в етері телеканалу "Еспресо".

"Встановлення українського прапора в Кринках - це відповідний жест на виклики, які створює в інформаційному суспільстві ворожа пропаганда. Яка намагається переконати місцеве населення ТОТ, що вони покинуті, що українські Сили оборони вибиті з позицій, і там панують росіяни. Але всі побачили, що там є український прапор, і український спротив, і бійці Сил оборони. Ті два штурми, які минулої доби ворог спромігся провести, були для нього безрезультативними й плачевними", - зауважила Гуменюк.

За словами начальниці об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України, ЗСУ продовжують заходи з утримання позицій на лівому березі Дніпра й працюють над його розширенням.

"Встановлення прапора в Кринках було потрібно нашим бійцям, щоб усвідомити, що нас звідти не вибити. А також мирному населенню лівого берега, щоб вони відчували, що Україна поруч", - наголосила Гуменюк.

Протягом минулої доби на фронті відбулося 92 бойові зіткнення. Українські захисники відбили атаки ворога на 7 напрямках та знищили 890 окупантів.

Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань зазначив, що окупанти створюють табір виховання "майбутніх воїнів Херсонщини".

















































