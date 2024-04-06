Українці не готові до початку переговорів Зеленського й Путіна, - Фейгін

Таку думку він висловив у етері Еспресо

"Москва діє через дуже багатьох своїх конфідентів і через відкритих, публічних гравців - Китай такий зокрема. Адже про що зараз заявляє Китай? Що Москва неодмінно повинна брати участь у переговорах, що переговори без Москви не мають сили. Я, до речі, в цьому не впевнений. А якби це були переговори про вступ України до НАТО? Теж треба Москву запрошувати? Проблема ж не в Москві й навіть не в Україні – проблема в Заході, на що він готовий піти, а на що не готовий. Ну, добре: у швейцарському форматі, щодо Формули миру Зеленського, де передбачаються попередні умови переговорів – звільнення окупованих територій. Москва – припустімо – взяла б участь, хоча б цю умову було знято. Припустімо таке. Але хіба з Москвою в нинішньому її стані можна домовитися? Чи вона готова до дипломатичних, чи якихось інших компромісів? Нехай мені це покажуть", - пояснив Фейгін

Політик зауважив, що якщо на Заході й розглядають можливість віддати окуповані Росією українські території, то повинні про це говорити публічно



"Припустімо, вони б вкинули – публічно, це обов’язково треба робити публічно, без посилання на конкретну особу, анонімно, – що вони готові розглянути можливість того, що ми залишимо якісь території. Але це потрібно зробити публічно, це не можна робити так, що Салліван шепнув, Лавров комусь щось сказав – ні. Має бути публічний сигнал. Чому? Громадська думка в Україні до цього не готова – санкціонувати початок переговорів Зеленського з Путіним не готова. Немає цього відчуття, що можна починати переговори й Зеленському варто в них вступати", - додав він.