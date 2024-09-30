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Українці, яких РФ примусово паспортизувала на ТОТ, не нестимуть відповідальності, - Мінʼюст

Дар'я Куркіна
30 вересня, 2024 понедiлок
13:03
Війна з Росією загранпаспорт рф

До українців, які в окупації примусово отримали російські паспорти, не застосовуватиметься відповідальність

Зміст

Про це повідомили в Міністерстві юстиції України.

"Ситуації, коли особа позбавляється можливості вибору — практика, яка нерідко застосовується російською окупаційною владою задля впливу на поведінку людини, щоб остання діяла не за власним бажанням, а під тиском обставин через страх репресій або встановлення протиправних обмежень", - розповідають у відомстві.

Зазначено, що одним із прикладів, коли людину на ТОТ позбавляють права вибору, є примусова паспортизація. Тому українці, які отримали паспорти РФ для уникнення жорстокого поводження, не нестимуть відповідальності.

"Стаття 40 Кримінального кодексу України, за умови наявності доказів застосування психічного примусу, забезпечує їм повний правовий захист у судовому порядку", - підкреслюють у Мінʼюсті.

Наголошується, що примусова паспортизація РФ на тимчасово окупованих територіях незаконна і її не визнають в Україні та світі. Такі дії окупантів суперечать принципам і нормам міжнародного права і є порушенням Женевської конвенції.

"Максимальних страждань Росія завдає мирному населенню, адже наявність українського паспорту розцінюється як акт протесту. Так, за надскладних умов проживання в окупації, місцеві жителі вимушені взяти російське громадянство. Водночас інформуємо, що такі документи не мають жодної юридичної сили та не визнаються ніде, крім окупованих територій", - додають у Мінʼюсті.

  • 15 липня повідомлялось, що росіяни роздають паспорти дітям із ТОТ України на урочистих заходах, щоб змінити їхню ідентичність.
Теги:
Україна
Росія
окуповані території
окупанти
воєнні злочини Росії
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