Українці збивають на третину менше "шахедів", ніж раніше. Причина

Про це пише UA War Infographics.

"Останнім часом українське ППО збиває на третину менше "Шахедів", ніж раніше. Частка збитих впала з 90% до 60%. Росіяни пристосовуються і йдуть на хитрощі, краще маскують дрони, перевантажують ППО тощо", - йдеться у повідомленні.

Відтак, якщо 10 тижнів тому, в період з 25 листопада 2023 до 2 грудня 2023 року, ППО збивала 90% запущених БПЛА (146 збито, 16 не збито), то в період з 1 по 7 лютого ефективність впала до 60% (36 збито, 25 не збито).

Серед причин, чому "шахеди" збивають рідше, є:

теплові пастки на ракетах, які летять разом з БПЛА

додаткова розвідка розташування української ППО

маскування вночі: "шахеди фарбують у чорний колір" або покривають карбоном

поява "шахедів" з реактивним двигуном: їхня швидкість збільшилась з 180-200 км/год до 450-600 км/год

зміна курсу групи "шахедів" при збитті одного БПЛА

Фото: t.me/uawarinfographics