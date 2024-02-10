Українці збивають на третину менше "шахедів", ніж раніше. Причина
Частка збитих українською протиповітряною обороною безпілотників типу "Shahed" впала на третину впродовж десяти тижнів: росіяни адаптуються до роботи ППО та вигадують способи обходити її
Про це пише UA War Infographics.
"Останнім часом українське ППО збиває на третину менше "Шахедів", ніж раніше. Частка збитих впала з 90% до 60%. Росіяни пристосовуються і йдуть на хитрощі, краще маскують дрони, перевантажують ППО тощо", - йдеться у повідомленні.
Відтак, якщо 10 тижнів тому, в період з 25 листопада 2023 до 2 грудня 2023 року, ППО збивала 90% запущених БПЛА (146 збито, 16 не збито), то в період з 1 по 7 лютого ефективність впала до 60% (36 збито, 25 не збито).
Серед причин, чому "шахеди" збивають рідше, є:
- теплові пастки на ракетах, які летять разом з БПЛА
- додаткова розвідка розташування української ППО
- маскування вночі: "шахеди фарбують у чорний колір" або покривають карбоном
- поява "шахедів" з реактивним двигуном: їхня швидкість збільшилась з 180-200 км/год до 450-600 км/год
- зміна курсу групи "шахедів" при збитті одного БПЛА
Фото: t.me/uawarinfographics
- 25 листопада 2023 року речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що РФ почала фарбувати БПЛА у чорний колір: це ускладнює їх виявлення у небі.
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