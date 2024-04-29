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"Украй відмінна від того, що ми маємо на кордоні з Білоруссю": ДПСУ про ситуацію на прикордонні з РФ

29 квітня, 2024 понедiлок
13:53
Війна з Росією прикордонник

Кордон із Білоруссю залишається загрозливим напрямком, однак там наразі немає значних підрозділів російських військ

Про це в інтерв'ю Укрінформу сказав речник ДПСУ Андрій Демченко.

"Крім кордону з Росією, кордон із Білоруссю також залишається загрозливим напрямком. Наразі там немає значних підрозділів росіян. За тим, що там відбувається, стежать підрозділи розвідки", - сказав він.

Речник ДПСУ зазначив, що ЗСУ укріплюють цей відтинок кордону від Волині до Чернігівщини.

На кордоні з РФ ситуація складніша, адже ворог щодня обстрілює прикордонні громади. Крім того, там регулярно фіксують ДРГ.

"Ситуація вкрай відмінна від того, що ми маємо на кордоні з Білоруссю. Щоденно обстрілюються прикордонні області. Туди постійно заходять ворожі диверсійно-розвідувальні групи. Так, з початку 2023 року почали заходити ворожі ДРГ на Чернігівщину, потім їхня кількість збільшилась по Сумській області. На кінець минулого року значна активність спостерігалась і на Харківщині. На цей час найбільша активність – на Сумщині", - сказав Демченко.

Він розповів, що кілька днів тому прикордонники зафіксували спробу заходу ворожої ДРГ у кількості понад 10 осіб. Коли групу викрили, зав’язався стрілецький бій. Усі прикордонники цілі, а ворог відійшов за лінію кордону.

Також Демченко прокоментував імовірність наступу ворога, зазначивши, що у РФ недостатньо сил для масштабного вторгнення.

"Може бути відволікаючий маневр, щоб ми біля кордону тримали необхідну кількість сил і не перекидали наші сили на лінію фронту, де ведуться повномасштабні бойові дії", - резюмував він.

  • Днями Білорусь оприлюднила воєнну доктрину, в якій закріплено можливість надання військової допомоги країнам-союзникам, у тому числі участь її солдат у війні.
Теги:
Новини
Україна
Білорусь
Держприкордонслужба
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