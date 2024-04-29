"Украй відмінна від того, що ми маємо на кордоні з Білоруссю": ДПСУ про ситуацію на прикордонні з РФ
Кордон із Білоруссю залишається загрозливим напрямком, однак там наразі немає значних підрозділів російських військ
Про це в інтерв'ю Укрінформу сказав речник ДПСУ Андрій Демченко.
"Крім кордону з Росією, кордон із Білоруссю також залишається загрозливим напрямком. Наразі там немає значних підрозділів росіян. За тим, що там відбувається, стежать підрозділи розвідки", - сказав він.
Речник ДПСУ зазначив, що ЗСУ укріплюють цей відтинок кордону від Волині до Чернігівщини.
На кордоні з РФ ситуація складніша, адже ворог щодня обстрілює прикордонні громади. Крім того, там регулярно фіксують ДРГ.
"Ситуація вкрай відмінна від того, що ми маємо на кордоні з Білоруссю. Щоденно обстрілюються прикордонні області. Туди постійно заходять ворожі диверсійно-розвідувальні групи. Так, з початку 2023 року почали заходити ворожі ДРГ на Чернігівщину, потім їхня кількість збільшилась по Сумській області. На кінець минулого року значна активність спостерігалась і на Харківщині. На цей час найбільша активність – на Сумщині", - сказав Демченко.
Він розповів, що кілька днів тому прикордонники зафіксували спробу заходу ворожої ДРГ у кількості понад 10 осіб. Коли групу викрили, зав’язався стрілецький бій. Усі прикордонники цілі, а ворог відійшов за лінію кордону.
Також Демченко прокоментував імовірність наступу ворога, зазначивши, що у РФ недостатньо сил для масштабного вторгнення.
"Може бути відволікаючий маневр, щоб ми біля кордону тримали необхідну кількість сил і не перекидали наші сили на лінію фронту, де ведуться повномасштабні бойові дії", - резюмував він.
- Днями Білорусь оприлюднила воєнну доктрину, в якій закріплено можливість надання військової допомоги країнам-союзникам, у тому числі участь її солдат у війні.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.48 Купівля 39.48Продаж 39.95
- EUR Купівля 42.28Продаж 42.98
- Актуальне
- Важливе