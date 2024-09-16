Умєров обговорив з міністром оборони Естонії Певкуром закупівлю українських далекобійних дронів та ракет

Про це Умєров поінформував у фейсбук.

Міністри обговорили шляхи подальшого посилення співпраці між країнами.

"Основна увага була приділена можливим новим проєктам, спрямованим на підтримку української оборонної промисловості. Зокрема, закупівлі українських далекобійних дронів та ракет", - зауважив Умєров.

Міністр оборони України підкреслив, що цінує внесок, який Естонія вже зробила для зміцнення нашої обороноздатності у боротьбі проти агресора, а також відкритість естонської сторони до нових форматів співпраці.

"Щиро вдячний народу Естонії, уряду та особисто міністру Певкуру за військову, політичну та дипломатичну підтримку України", - резюмував він.