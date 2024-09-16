Умєров обговорив з міністром оборони Естонії Певкуром закупівлю українських далекобійних дронів та ракет
У понеділок, 16 вересня, міністр оборони України Рустем Умєров обговорив з міністром оборони Естонії Ханно Певкуром закупівлю далекобійних дронів та ракет українського виробництва
Про це Умєров поінформував у фейсбук.
Міністри обговорили шляхи подальшого посилення співпраці між країнами.
"Основна увага була приділена можливим новим проєктам, спрямованим на підтримку української оборонної промисловості. Зокрема, закупівлі українських далекобійних дронів та ракет", - зауважив Умєров.
Міністр оборони України підкреслив, що цінує внесок, який Естонія вже зробила для зміцнення нашої обороноздатності у боротьбі проти агресора, а також відкритість естонської сторони до нових форматів співпраці.
"Щиро вдячний народу Естонії, уряду та особисто міністру Певкуру за військову, політичну та дипломатичну підтримку України", - резюмував він.
- В Естонії з 11 вересня надаватимуть одноразову допомогу на оренду житла тільки тим українським біженцям, які нещодавно прибули до країни.
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