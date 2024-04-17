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Умєров обговорив з Остіном плани РФ та способи їх зірвати

17 квітня, 2024 середа
00:24
Війна з Росією Рустем Умєров з Ллойдом Остіном

16 квітня міністр оборони України Рустем Умєров обговорив телефоном з главою Пентагону Ллойдом Остіном плани Росії та наголосив на необхідності посилювати українську ППО

Про це він написав у facebook.

"Продовжуємо бути на постійному зв’язку з Ллойдом Остіном. Під час сьогоднішньої телефонної розмови в центрі уваги було обговорення планів ворога та того, як їх зірвати", - заяявив Умєров.

Він наголосив на необхідності продовжувати посилювати українську ППО та наданні Україні більше снарядів. 

Міністр також подякував Остіну за постійну підтримку України.

  • 12 квітня повідомлялось, що Майк Джонсон веде переговори з Білим домом про правки від республіканців щодо пакета допомоги Україні та Ізраїлю.
  • 15 квітня у палаті представників США 91 конгресмен, що представляє обидві партії, підписав лист із закликом до спікера Майка Джонсона внести на розгляд схвалений сенатом законопроєкт щодо допомоги Ізраїлю, Україні та Тайваню до парламенту для "негайного голосування".
  • Адміністрація президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена готова розглянути ініціативу спікера палати представників Майка Джонсона щодо розділення законопроєкту про міжнародну допомогу на 4 окремих частини, серед яких - допомога Україні.
Теги:
Світ
Україна
Росія
Міністерство оборони
ППО
Пентагон
США
Ллойд Остін
допомога США Україні
зброя для України
Рустем Умєров
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