Умєров обговорив з Остіном плани РФ та способи їх зірвати

Про це він написав у facebook.

"Продовжуємо бути на постійному зв’язку з Ллойдом Остіном. Під час сьогоднішньої телефонної розмови в центрі уваги було обговорення планів ворога та того, як їх зірвати", - заяявив Умєров.

Він наголосив на необхідності продовжувати посилювати українську ППО та наданні Україні більше снарядів.

Міністр також подякував Остіну за постійну підтримку України.