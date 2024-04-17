Умєров обговорив з Остіном плани РФ та способи їх зірвати
16 квітня міністр оборони України Рустем Умєров обговорив телефоном з главою Пентагону Ллойдом Остіном плани Росії та наголосив на необхідності посилювати українську ППО
Про це він написав у facebook.
"Продовжуємо бути на постійному зв’язку з Ллойдом Остіном. Під час сьогоднішньої телефонної розмови в центрі уваги було обговорення планів ворога та того, як їх зірвати", - заяявив Умєров.
Він наголосив на необхідності продовжувати посилювати українську ППО та наданні Україні більше снарядів.
Міністр також подякував Остіну за постійну підтримку України.
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